La ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz rechazó la aplicación de la pena de muerte o de la cadena perpetua para casos de violencia contra asesinos o abusadores de menores. En el mismo sentido se había pronunciado el ministro del Interior Eduardo Bonomi. La secretaria de Estado se refirió a los gravísimos hechos de violencia ocurridos en los últimos días, con víctimas fatales de niñas y niños así como mujeres.

“Cuando hay actos que nos indignan a todos, nos mueven mucho afectivamente, pero debemos ser capaces de reflexionar en el dolor”, señaló a la prensa ayer en Lavalleja donde se encuentra para asistir hoy en la localidad de Pirarajá al Consejo de Ministros abierto. Afirmó que “la madre de Brissa (González) es una señora que nos enseñó a toda la sociedad uruguaya cómo reflexionar en el dolor”, sostuvo la ministra, quien insistió en no tomar acciones rápidas, porque no se pueden tratar estas situaciones frente al dolor social que provocan.

En ese sentido, Muñoz dijo que rechaza la pena de muerte y la cadena perpetua. “Como todas las intervenciones humanas, a veces se toman decisiones justas y a veces injustas, y por eso ni la pena de muerte ni la cadena perpetua son situaciones para discutir en caliente cuando la sociedad sufre tanto como en estos últimos días con la situación de dos niñas con muertes muy crueles”, enfatizó.

En las últimas horas, desde la oposición se escucharon opiniones en este sentido. El senador Jorge Larrañaga se pronunció a favor de estudiar la posibilidad de aplicar cadena perpetua para estos casos. A su vez, la senadora del mismo partido Verónica Alonso se mostró partidaria de crear un Registro Nacional de Violadores y aplicar la castración química para violadores de menores.

“Reflexión colectiva”

“Debemos hacer una reflexión colectiva y una introspección de cada uno de nosotros de cómo no ejercer violencia dentro del hogar, ni en los centros de estudio, ni en el trabajo ni en el fútbol, por ejemplo. No todo se soluciona con más penas ni con hacer desaparecer del mundo lo que a mí del mundo no me gusta”, agregó la ministra.

Sobre el asesinato de una mujer y una niña a manos de un hombre que luego se suicidó, ocurridos el mismo miércoles 26, la ministra reiteró su rechazo a toda violencia y señaló que la sociedad debe recomponer valores de convivencia ciudadana en el ámbito más inmediato, que es el familiar, donde se producen la mayoría de las muertes de mujeres por violencia basada en género.

Finalmente, Muñoz instó a que los padres hablen con sus hijos y les den herramientas para que sepan cuidarse, en las redes sociales, por ejemplo. Entiende que estos deben estar más atentos a lo que sus hijos niños y adolescentes hacen en ese ámbito, porque pueden vincularse con personas que tienen patologías mentales o son potencialmente agresores.

Compromiso

“El Gobierno de Cercanía nos pone a lado de los problemas y nos da satisfacción al ver cómo las personas a las que se apoyó realizan una buena rendición de cuentas de los dineros que recibieron”, dijo Muñoz, en las audiencias con organizaciones sociales de Lavalleja. Ratificó la construcción de un liceo en Minas y reflexionó sobre la violencia que cuesta la vida de niñas y mujeres.

Muñoz presidió este domingo 26 audiencias con las organizaciones sociales realizadas en el local de Formación Docente de Minas, en la jornada previa al Consejo de Ministros abierto de este lunes en Pirarajá, departamento de Lavalleja. Junto a la ministra estuvieron la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Edith Moraes, la directora de Centros MEC, Glenda Rondán, el director de Cultura del ministerio, Sergio Mautone y el presidente de la Administración Nacionalde Educación Pública (ANEP), Wilson Netto.

Entre las propuestas y planteos realizados estuvieron la participación de las agrupaciones de Lavalleja en el próximo Congreso Nacional de Educación e invitaciones a recorrer centros educativos, como la Escuela Agraria de Pirarajá, que necesita maquinaria.

Ante la consulta realizada por vecinos en una de las audiencias, Muñoz reafirmó el cumplimiento del compromiso que hizo el presidente Tabaré Vázquez en la campaña electoral de la construcción del liceo Nº 4 de Minas en un predio cercano al Parque Rodó, previsto para 2020.

En la oportunidad también recibieron expresiones de agradecimiento y reconocimiento por cumplimiento de compromisos adquiridos, como por ejemplo el vinculado a un salón comunal en barrio Santos Garrido, de Minas, que fue construido con apoyo del ministerio y gracias al esfuerzo de los vecinos que se encargaron de la construcción.