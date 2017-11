Gobierno no tiene previsto una reforma de todo el sistema previsional

Compartir Tweet



Pese a que las palabras de Tabaré Vázquez en México desataron la alerta, al reforzar su decisión de reformar la Caja Militar para que vaya en la misma dirección del resto de las cajas paraestatales, el gobierno bajó los decibeles del debate y dejó en claro que solo se tomarán las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de estos beneficios sociales.

“Para evitar males mayores es que se toman estas medidas, en ese sentido creo que tenemos que interpretarlo”, recalcó Vázquez dejando en claro su determinación de cuidar el sistema previsional porque de lo contrario “va inevitablemente a la quiebra y nosotros no queremos que quiebre nuestro sistema de seguridad por la importante función que cumple”, aclaró.

Sus palabras fueron interpretadas por algunos medios como el anuncio del inicio de una serie de reformas en materia de seguridad social y los titulares sobre las “alertas de quiebras” no tardaron en llegar.

Incluso desde el BPS el representante de los trabajadores solicitó una audiencia al presidente preocupado por el tono del anuncio. Sin embargo, desde Presidencia se aclaró que Vázquez se refirió específicamente a la reforma de la Caja Militar y que sus palabras buscaron dejar en claro que no se trata de ningún tipo de discriminación, sino de “tratar de ver el problema en su globalidad”, ya que deben estar incluidos todos los servicios de retiro, jubilaciones y pensiones”.

“Es tomar determinadas medidas que hagan sostenible en el tiempo la existencia de estos beneficios sociales” ya que para el presidente, “de nada valdría que no encaráramos estas reformas y se dejara transcurrir el tiempo para que dentro de 15 años, todos los uruguayos nos tuviéramos que lamentar por la ruptura del sistema de seguridad social”.

Sus palabras se asociaron rápidamente con las del ministro de Economía, Danilo Astori, quien meses atrás durante el Congreso del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores advirtió que Uruguay está viviendo “un período de bono demográfico, caracterizada por una mayor actividad en el mercado de trabajo respecto a los pasivos y que esa etapa culmina en 2030 aproximadamente”, dejando en claro que hasta entonces, la población económicamente activa superará a la población dependiente, “para luego agotarse”.

Sin embargo, el propio ministro aclaró que Uruguay “tiene que aprovechar” ese período (hasta 2030) “para estudiar con mucha atención cambios en su sistema previsional” y “todos los parámetros básicos de un sistema previsional tienen que ser transformados”.

No está en agenda

El impacto de las declaraciones de Vázquez generaron preocupación en el BPS al considerarse que se refería a una reforma integral del sistema previsional, y se solicitó una reunión para analizar el tema.

Desde Presidencia se aclaró que la decisión del gobierno es dejar en claro que la Reforma de la Caja Militar no tiene marcha atrás “no solo para seguir mejorando todo el sistema de seguridad social para corregir inequidades que se enmiendan a través de algunos cambios en el funcionamiento”.

Cincuentones y Caja Militar

A nivel del Parlamento, de aquí a fin de año, la bancada de senadores del Frente Amplio decidió apretar el acelerador para aprobar antes de fin de año el impuesto a las jubilaciones militares más altas al igual que la reforma al Sistema de Pasividades y Retiros militares (mal llamada reforma de la Caja Militar). A su vez, continúa en estudio la solución a los denominados cincuentones, iniciativa que abarca a unas 70 mil personas y que el gobierno pretende aprobar antes del cierre parlamentario porque es “un compromiso del Ejecutivo”.

En la reunión de la Bancada de Senadores del Frente Amplio fueron varios lo puntos que se tocaron. Teniendo en cuenta la fecha, próximos al cierre de noviembre, y los compromisos asumidos, los integrantes de la Cámara Alta comenzaron a manejar la posibilidad de sesiones extraordinarias con el fin de aprobar proyectos de ley antes del cierre del año parlamentario.

La pasada semana se aprobó en Comisión de Hacienda del Senado la implementación de un impuesto a las jubilaciones más altas, la cual será gradual respecto a lo que reciban mensualmente. El mismo será durante 18 meses y aplicará a aquellos que cobren más de $50.100. “Decidimos ir hacia adelante impuesto a militares a pesar de que solo contamos con los votos del Frente Amplio”, dijo a LA REPÚBLICA el senador del FA Daniel Garín.

Cincuentones

En las reuniones entre integrantes de la comisión bicameral con el Ministerio de Economía, las partes quedaron que se continuarán analizando los costos que la solución a los denominados cincuentones en función de distintas variables de cálculo. Se analizan impactos siempre con el fin de que el próximo 5 de diciembre el proyecto sea aprobado en la Cámara de Diputados.

En la bancada de senadores el tema se volvió a tratar, y la intención, como estaba definida, es sacarlo antes de fin de año. Los integrantes de la Cámara Alta manejan que realizarán para aprobarla, si así lo requiere, una sesión extraordinaria después del 15 de diciembre. Se intenta terminar el año redondeando el tema de los militares y los cincuentones.

Respecto al tema cincuentones hay un debate importante, en el que se manejan si el proyecto que llegó desde el Ejecutivo tendrá o no modificaciones. En comisiones se está trabajando activamente, sobretodo por las necesidades de aclarar conceptos que tenía el proyecto. “Esta establecida la intención de que quede resuelto el tema, sobretodo porque es un compromiso por parte del Ejecutivo nacional”, expresó Garín.

Retiros militares

A su vez los senadores también decidieron impulsar y apretar el acelerador al tema Retiros Militares. En la bancada “quedaron manifestadas intenciones de ver si en diciembre si puede aprobar impuestos y retiramos militares”. Una de las situaciones que puede dificultar esto, lo cual manifestaron puertas para adentro integrantes de la Comisión de Seguridad Social, es que no tienen certeza de que en diciembre se pueda aprobar. “La consigna es acelerador a fondo. Se va a intentar llegar”.