Los accesos a Libertad y Artigas y los puentes en paso del Bote en Tacuarembó son ejemplos de obras realizadas por el Programa de Desarrollo Subnacional, destacó el director de OPP, Álvaro García, al firmar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por US$ 75 millones, a los que se suman US$ 15 millones aportados por el gobierno nacional. A su vez las intendencias agregan como contrapartida más de US$ 20 millones.