Compartir Tweet



WhatsApp





Uruguay eligió una vez más el camino del medio en el tema Venezuela. No desconoció la Asamblea Constituyente, ni consideró ilegal su elección como lo hicieron sus socios del Mercosur y países como Colombia, Perú y México, pero exhortó al gobierno de Maduro a establecer un canal de entendimiento y diálogo con su sociedad y al pleno respeto de los derechos humanos antes de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que tendrá lugar en las próximas horas.

El comunicado de Cancillería no se quedó allí y disparó en todas las direcciones al solicitar a la oposición venezolana que se comprometa responsablemente en el diálogo para encontrar un camino de paz y democracia.

La decisión del gobierno mereció múltiples interpretaciones y de alguna manera se leyó también como un ultimatum a Venezuela para que inicie urgente un canal de entendimiento y diálogo con su sociedad y al pleno respeto de los derechos humanos, de lo contrario perderá el apoyo que todavía tiene.

Sin embargo, desde la oposición se criticó con dureza el pronunciamiento exigiendo mayor severidad y rechazo a las actitudes de Nicolás Maduro.

“Declaración de Gobierno uruguayo termina avalando la Constituyente ilegal de Maduro, y la violación de Derechos Humanos. Triste papel.”, señaló Jorge Larañaga.

“Uruguay ha tomado una postura muy liviana fte a lo grave q ocurre en Venezuela”, aseguró Verónica Alonso.

“Declaración gob.sobre Venezuela da verguenza,para el peor olvido. Sólo la puede explicar deudas políticas,económicas,o garantizar silencio”, indicó Javier García.

“¿Podría haber algo tan indignante como el silencio del gobierno? Declarar que saben que Maduro les toma el pelo pero insistir con el diálogo”, agregó José Amorín.

Comunicado

Conciente de que los tiempos se agotan, Uruguay exhortó al gobierno de Venezuela a establecer un canal de entendimiento y diálogo con su sociedad y al pleno respeto de los derechos humanos antes de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que tendrá lugar en las próximas horas. También el gobierno uruguayo se refirió a la oposición venezolana a la que solicitó comprometerse responsablemente en el diálogo para encontrar un camino de paz y democracia. El canciller Rodolfo Nin Novoa leyó la declaración a la prensa tras el Consejo de Ministros.

“El gobierno de Uruguay sigue con enorme preocupación el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo teniendo en cuenta el clima de violencia imperante, y exhorta al gobierno de Venezuela a establecer un canal de entendimiento y diálogo con la sociedad, así como el pleno respeto de los derechos humanos, antes de la instalación de la Asamblea NacionalConstituyente, y a la oposición, a comprometerse responsablemente en dicho diálogo para encontrar un camino de paz y democracia para el pueblo venezolano”, subrayó Nin Novoa.

En declaraciones a la prensa, realizado en Torre Ejecutiva, el canciller añadió en su lectura que “Uruguay, una vez finalizado el proceso electoral en Venezuela, vuelve a rechazar el clima de violencia que se vive en esa hermana República y lamenta con profundo dolor la pérdida de vidas humanas que se han producido en los meses anteriores y en el día de ayer (domingo) en ocasión de la elección para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente”.

Uruguay ha alentado permanentemente la búsqueda de una solución pacífica a través del diálogo fiel a su compromiso con el derecho internacional y, en particular, con la plena vigencia de los derechos humanos, la no intervención y la solidaridad con Venezuela, prosiguió. “El gobierno ha mantenido con firmeza el rumbo recomendado por la prudencia, la moderación y el escrupuloso respeto de la legalidad internacional, aun a costa de las críticas, que le reclamaban mayor indulgencia por una parte y mayor severidad por la otra”, sostuvo.

En ese tenor, expuso que Uruguay ve con gran decepción que no se haya respondido favorablemente a las iniciativas que se manifestaron para establecer un mecanismo de diálogo regional, equilibrado y aceptado por todas las partes para buscar una salida al grave conflicto que atraviesa ese país y, en particular, que el gobierno venezolano no haya aceptado las propuestas que el Mercosur y nuestro país realizaron en ese sentido.

Sin contactos

Consultado sobre el posicionamiento de otros gobiernos en relación a la jornada electoral en Venezuela, el canciller manifestó: “No hago calificativos, me remito a lo que el gobierno expresó”. Agregó: “me llama la atención que se hayan emitido comunicados antes de finalizar la jornada electoral. No ha habido contactos entre presidentes”.

PIT-CNT respaldó votación en Venezuela

“Hay tres compañeros nuestros que están en Venezuela. Según la información y un par de fotografías que han enviado, la votación ha sido grande, de más de 8 millones y medio de venezolanos”, dijo este lunes Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT al ser consultado por la prensa. “Esto se podrá discutir pero es una demostración de que una buena parte de Venezuela apoyó el proyecto Constituyente”. “Nosotros creemos que el tema de los venezolanos lo deben dirimir los venezolanos, sin injerencia interna”.

Los representantes del PIT-CNT que viajaron a Venezuela entienden que las elecciones fueron parte de un proceso legítimo. Desde la central sindical se entiende que existe una manipulación mediática de lo que está ocurriendo en el país caribeño. “Dicen protestas pacíficas y vemos gente armada con bombas en las manos”.