Gladys La Bomba Tucumana: “Me hacen ropa para un oso”

Gladys “La Bomba Tucumana” estalló en la noche del viernes al participar del Bailando (Showmatch). La popular cantante cansada de varias semanas de polémicas mediáticas sumó un nuevo episodio al expresar su malestar con el vestuario que le eligen en cada gala.

“En todos los ritmos tengo problemas con el vestuario. Está muy bien que me quieran tapar porque estoy gordita, pero no me siento cómodo. Siempre me toca lo que queda”.

Gladys dijo que su cuerpo parecería que no tiene talle a la hora de lucir los diseños.”Siempre todo me queda mal. En el reggaetón me dieron un enterito. No tengo problemas con mi cuerpo. Siempre todo me queda grande, porque creen que cosen para un oso”.

“Siempre te terminamos haciendo la ropa. En este caso sí, porque los vestidos del folklore se prestan”, respondió la jefa de vestuario.