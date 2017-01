Gastón “Tonga” Reyno nació el 11 de noviembre del 1986 en Montevideo, Uruguay. Comenzó a practicar taekwondo a los 7 años en una pequeña escuela del barrio Goes, donde creció. A los 17 años tuvo su primera pelea de kickboxing, en la cual sufrió una derrota. Este suceso generó un cambio sustancial en su forma de pensar y entrenar. Dejó de simplemente practicar las artes marciales a dedicarse a vivir y respirar las artes marciales. En base a esfuerzo, sacrificio, trabajo y determinación los resultados se fueron dando. Los logros obtenidos en campeonatos nacionales, panamericanos, peleas locales y en el extranjero, lo llevaron a pensar en dedicarse a las artes marciales a tiempo completo.

Ya con su propia escuela de artes marciales, en el año 2009, logra clasificar al Panamericano de Taekwondo ATA para el mundial a realizarse en EEUU. Luego de una extensa preparación y tras sortear varios obstáculos económicos, en junio del 2010 llega a Little Rock, Arkansas, donde alcanza el primer lugar en la categoría de Sparring en el Mundial de Taekwondo ATA.

En el 2010 regresa a Sudamérica para competir en Mendoza (Argentina) y tras obtener buenos resultados, recibe la oferta de regresar a EEUU para competir en el Fall Nationals, a disputarse en el ESPN Complex de Orlando, Florida. Allí logra el primer puesto y con este resultado queda número 1 en el ranking del top 10 mundial. A raíz de esto firmó contrato con ATA Martial Arts para dedicarse a enseñar y competir al más alto nivel. Hoy cuenta con una variedad de títulos en diferentes disciplinas y categorías tanto de taekwondo, muay thai, dickboxing y grappling, pero lo más importante, con su entusiasmo intacto y las ganas de hacer historia para su país, de ser el orgullo de su gente y dejar la bandera uruguaya en lo más alto. “Me ofrecieron venir a competir y enseñar, y la decisión la tenía tomada antes que me hicieran la oferta creo; estaba más que decidido”, cuenta Gastón Reyno.

“Increíble, un sueño para mí. En muy poco tiempo se me presentaron muchas oportunidades. Es lo que me tira a quedarme y darle para adelante, en lo personal es difícil bancar la distancia, extraño mucho a mi familia y amigos… pero sé que acá se me van a abrir las puertas que necesito”.

“Entreno, como, duermo, entreno, como, duermo, entreno, como, duermo, y se repite todos los días (risas), así hasta que llegue a UFC. Ahora que estoy compitiendo en MMA es un poco más complejo, tengo entrenamientos separados de grappling, muay thai, jiu jitsu, wrestling, conditioning y sparring”.