Gastón Pereiro: “No tuve problemas con Tabárez”

Gastón Pereiro fue el entrevistado de “U ru guayo”, el programa de entrevistas conducido por Federico Buysan, que se emite para Latinoamérica a través de DIRECTV Sports.

A continuación, un extracto con lo más destacado que dijo Pereiro:

“Siempre soñé con jugar en Nacional”

“Siempre me gustó el fútbol. De chico iba a un club y hacía de todo, fútbol, basketball, taekwondo, natación pero lo que más me gustaba era el fútbol… Primero soñaba con jugar en Nacional y por suerte ya pude hacerlo, luego me salió esto de ir a Europa por lo que me voy poniendo metas cada vez más altas”.

“Llegué a Holanda y el pase casi se cae, creí me volvía a Nacional”

“Mis representantes me avisaron que me iba a llamar Phillip Cocu, DT del PSV. Al otro día me llamó y me dijo que me quería en el equipo y que me iba a venir muy bien el fútbol holandés. Luego pasaron unos días y un viernes me llamó Pitongo Delgado y me dijo que al otro día viajaba; entonces fuimos con mi padre, Ache y Navascués. Una vez en Holanda, recuerdo que fuimos al estadio a firmar el contrato y recuerdo que estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y no se ponían de acuerdo… Nos fuimos al hotel y con mi padre no entendíamos nada; se me pasaron muchas cosas por la cabeza y pensaba que bueno, tenía que volver a Nacional. Pero al final al otro día se solucionó todo y firme el contrato”.

“En Holanda todo es muy parejo, es un fútbol muy técnico y difícil”

El campeonato holandés es muy difícil; se juega a dos ruedas, todos contra todos. Es muy parejo porque hay muchos equipos que por ahí son chicos y juegan en campo sintético, en estadios chicos y se hace bravo jugar de visitante con la gente tan cerca. En cuanto a lo futbolístico es mucho más posicional, siempre se sale jugando desde el fondo, no hay mucho pelotazo. Otra cosa que me llamó la atención es que de repente juega el último contra el primero, y no se ponen atrás, no ponen 5 marcadores ni nada de eso, al contrario, es como que siguen fieles a un estilo propio. En Holanda jugamos 4 -1- 4- 1, yo juego como cuarto volante por derecha y a veces de falso 9, pero generalmente por derecha. Lo que me piden es ida y vuelta por ese costado y seguir al lateral hasta donde puedo… A mí me gusta jugar detrás del 9, suelto, más bien como enganche, a veces caer por izquierda y otras por derecha pero juego donde sea”.

“No me molesta que digan que soy lagunero, tengo que mejorarlo”

“No me molesta la crítica, al contrario, siempre la uso para mejorar. Es más, sé que necesito mejorar y darle más continuidad a mi juego. Tengo contrato con PSV por 3 años más, y estoy muy cómodo, la vida en la ciudad es muy tranquila. Obvio que quiero mejorar pero estoy muy bien”.

“Pelusso es un gran entrenador, le estoy muy agradecido”

“Marcelo Gallardo me subió a primera, hice la pretemporada y luego volví a mi categoría. Después el “Chavo” Díaz me subió y ya no bajé pero el que me hace debutar es Pelusso por la Copa Libertadores. Fue muy raro debutar en la Copa como visitante sin haber jugado por el campeonato local. Me hizo debutar oficialmente en Nacional contra Oriente Petrolero en Bolivia. La verdad no esperaba jugar y él me llamó y me puso, la verdad le estoy muy agradecido. Es muy buen entrenador, tiene su método y es muy firme. A mí me tenía cortito, me seguía para allá y para acá, es muy buen técnico”.

“Con Paco hablo seguido”

“A veces lo tengo al lado a Paco Casal y no sé qué decirle. Es como un personaje que me está ayudando mucho y le estoy agradecido. Después de que firmamos el contrato fue dos veces a visitarme, me habla bastante y me corrige cosas de cómo jugar. Ahora que vine a Uruguay estaba él acá y lo fui a visitar yo… Sobre mi carrera vamos hablando año a año, Paco me dice: ‘Estoy hablando con tal o cual equipo pero yo te voy avisando’”.

“Coito es gran entrenador, me pone muy contento que le vaya bien”

“Cocú es muy perfil bajo, muy humilde pero todos sabemos lo que fue como jugador. Fabián Coito es muy buen entrenador, tiene mucho de Cocú, es muy personal, el gusta hablar con todos los jugadores, incluso hace chistes, a mí me jodía con Aguada. Él tiene su estilo y ha conseguido cosas importantes, ahora ganó el Sudamericano, salió 4to en el Mundial y cuando le va bien me pone muy contento”.

“Nunca tuve problemas con Tabárez”

“Nunca tuve ningún problema con Tabárez; de hecho él estaba en el Complejo, se me acercaba y me daba indicaciones. Nunca tuve ni diferencias ni discusiones. He leído lo que la gente pone en las redes como que dije algo que no le gustó pero la verdad que no fue así… No me han llamado sus colaboradores desde que me fui a Holanda pero entiendo…”.

“El Chino fue mi ídolo desde niño”

“Desde chico, tenía 8 o 9 años y miraba al Chino en la tele, él estaba jugando en el Inter y yo ya lo admiraba. Después estando en Nacional él habló de mí en una nota y yo todavía no había subido a primera. Cuando llegué al vestuario me trato muy bien desde el primer día, me llamó mucho la atención que me trababa siempre como uno más y me di cuenta la calidad de persona que es. Era mi ídolo desde chico y cuando le hizo ese gol a Peñarol decidí tatuarme su cara en el brazo; me lo hice y al otro día cuando él llegó al vestuario se lo mostré; me abrazó y me dijo ‘vos estás loco’. Pero a mí me gustó y me lo hice”.

“A Aguada lo sigo desde Holanda, veo todos los partidos”

“Aguada es el club de mi barrio, donde me crié. Así me hice hincha, conozco a mucha gente y es algo muy lindo, también tengo el tatuaje de Aguada. Sigo todos los partidos desde Holanda sin importar la hora. Ahora por suerte pude ir a las 2 últimas finales contra Hebraica; lamentablemente el resultado no fue el mejor, pero ir al Palacio ver las tribunas llenas y cantar como un hincha más, así como cuando era chico estuvo muy bueno”.

Los televidentes tendrán la oportunidad de volver a ver a Pereiro en las repeticiones que se emitirán el 17 de agosto a las 17:00 hs en los canales 610 / 1610, el 18 de agosto a las 00:30 hs y a las 21:30 hs en los canales 612 / 1612, el 19 de agosto a las 18:00 hs en los canales 612 / 1612 y el 20 de agosto a las 15:00 hs en los canales 612 / 1612.