Es digno de análisis el profundo cambio que se produjo en las inferiores de Peñarol durante los últimos años. No hay que hacer demasiado esfuerzo para recordar los días en que se criticaba a la institución mirasol por haber descuidado el trabajo en las divisiones formativas, donde varias instituciones le pasaban el trapo constantemente.

Hoy, la realidad se trocó considerablemente. En los últimos tiempos, los aurinegros se acostumbraron a pelear los títulos en varias categorías, y llevan dos años consecutivos metidos en la conversación por la tabla general de formativas (donde se suman los puntajes obtenidos por todas las categorías a lo largo de una temporada).

En 2016, ese premio se escapó debido a los malos resultados en el segundo semestre (especialmente ante Nacional y Defensor Sporting, que finalmente se quedó con esa corona tras descontar 38 puntos), pero esto no impide que haya sido un año “muy bueno” para las juveniles de Peñarol, según palabras de Rodolfo Catino, presidente de dicha rama del club.

En total, los aurinegros ganaron 7 títulos, distribuidos en tres categorías diferentes. Especialmente destacada fue la labor de la Sub 14 dirigida por el “Tato” Martín García, cuyo equipo ganó el Torneo Inicial, el Apertura, la Tabla Anual y el Uruguayo (único que obtuvieron los mirasoles).

Otro hecho que es muy valorado dentro del club es la considerable diferencia que se le sacó a Nacional en la tabla general, de casi 30 puntos.

¿Cómo le fue a cada categoría?

“El año realmente fue muy bueno. Más allá de quedar segundos en la tabla general de formativas, se lograron siete títulos a lo largo del año. Conseguimos varios campeonatos cortos, un Uruguayo, varias tablas anuales. Se trabajó muy bien con los pibes”, manifestó Catino, con el panorama claro en su mente.

Para quienes lo desconocen, vale la pena desmenuzar lo hecho para cada divisional. Hubo solamente dos categorías que no lograron ser campeones: la Sub 19, dirigida por Álvaro Regueira, y la Sub 15 de Alejando Capucho.

La Sub 17, comandada por Ramiro Martínez, ganó el Torneo Inicial y la Tabla Anual, pero perdió en la definición por el Uruguayo ante Danubio, que lo venció 1-0.

La quinta (Sub 16), fue el mejor equipo del Apertura, pero se quedó fuera de la final por el título más importante tras perder frente a Defensor Sporting en el duelo en que se enfrentaron los campeones de Apertura y Clausura. Los “tuertos” jugaron la definición por el Uruguayo ante Liverpool. Sin embargo, lo hecho por el equipo que dirige una gloria del club como el “Chueco” Perdomo es sumamente valorado.

Como se dijo más arriba, lo más destacado lo ofreció la séptima de Martín García que, a excepción del Clausura, ganó todos los títulos posibles. En la definición, sumamente emotiva, derrotó a Defensor Sporting por penales.

Un detalle para nada menor es que todos los entrenadores de las formativas llevan varios años en la institución, lo que sin dudas es uno de los cimientos de un proyecto que sigue arrojando buenos resultados.

El valor del proceso

Consultado por TRIBUNA sobre las claves que permitieron que el club viviera un cambio tan abrupto en poco tiempo en juveniles, sostuvo: “No hay una receta única. Hay un montón de factores que hicieron que el cambio en formativas fuera una realidad. Empezamos con la construcción del Centro de Alto Rendimiento, un lugar increíble donde los jóvenes pueden trabajar con todas las comodidades y sin problemas.

Hay cinco canchas, sala de musculación, canchas de césped sintético y algunas techadas. En definitiva, todo lo necesario para poder trabajar como corresponde para un deportistas”.

Continuó: “Después, el trabajo que se ha hecho en la captación. Hoy, hay muchísima gente del club trabajando tanto en Montevideo como en el interior del país. Llegamos primero a los valores que los colegas, lo que hace que vengan jugadores de mejor calidad a Peñarol.

También fue importante la selección de profesionales idóneos para la conducción. Tanto en la parte de cuerpo técnico, como nutricionistas, departamento médico y fisioterapeutas. En definitiva, todo lo necesario para el buen desarrollo del futbolista.

Además, por supuesto, la contratación de en su momento de Víctor Púa, Juan Ahuntchaín y Fernando Curutchet después, que hicieron un trabajo de coordinación excelente”.

La que siempre quiere ganar

Al preguntársele si la supremacía sobre Nacional reflejada en la tabla general es uno de los aspectos más destacables del año, Catino no dudó: “Ni que hablar. Eso muestra lo difícil que es esto. Pueden decir que en algunas categorías salimos segundos, pero conseguimos una diferencia de treinta o cuarenta puntos respecto al tradicional rival en la tabla general. Es una diferencia y una cosa muy importante para nosotros. A pesar de que en la segunda parte del año no nos fue bien con los clásicos, pero si nos fue muy bien en la primera etapa”.

Claro, reconoció el dolor provocado por perder la tabla general tras luego de haber cosechado una amplia diferencia, pero no cree que eso disminuya la valía de lo conseguido: “Teníamos la expectativa de lograr la tabla general, pero fue algo que no pudimos hacer este año. Seguramente el año próximo vamos a estar peleándolo de nuevo.

Acá lo que realmente es destacable es el hecho de que en poco tiempo, en algunos años, pasamos de estar muy lejos del segundo y el tercero, a pelear por ser los mejores en todo el año. Pasar a pelear la anual y perderla por unos puntitos habla de una diferencia en la calidad del trabajo”.

“Creo que el año fue muy bueno. Quizás uno peca de inconforme porque siempre hay muchas cosas para mejorar y hacer, pero hay que reconocer que el 2016 fue un muy buen año para las formativas de Peñarol”, agregó.

Por último, y al ser consultado sobre si era posible continuar elevando el nivel, señaló: “Siempre hay margen para crecer, siempre hay margen para hacer mejor las cosas. En esto no te podes descuidar porque siempre se pueden hacer mejor las cosas. Así que estoy convencido que podemos seguir subiendo escalones para alcanzar la excelencia”.