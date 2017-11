Gandini calificó de “lamentable” el accionar de sus compañeros

Compartir Tweet



El diputado de Alianza Nacional, Jorge Gandini apuntó a sus compañeros del Partido Nacional, entre ellos el senador Javier García (Espacio 40), calificando su actitud como “lamentable” por debatir públicamente por la vuelta del Partido de la Concentración cuando puertas para adentro el PN está discutiendo sobre las formas de sacarle al FA el gobierno de Montevideo. “Lamentablemente aún sin concluirlo se han comenzado a dar opiniones personales” y eso “me parece lamentable”, dijo el representante.

Puertas para adentro los nacionalistas de Montevideo, en sus diferentes organismos, analizan como ganar terreno en la capital y por eso mismo se estudia la chance de volver a apostar por la integración del Partido de la Concertación, lo que ha generado dudas, y ahora públicamente, abrir más la grieta que se viene dando entre los diferentes sectores.

Encendió la mecha

En un acto que organizó el Espacio 40, el senador Javier García apuntó contra el gobierno del Frente Amplio en la capital, sosteniendo que “la rotación en el poder es una necesidad”. A su vez indicó que la inclusión del debate político en la elección nacional sobre lo que en Montevideo sucede, con el apoyo que tiene la coalición de izquierda por parte de la ciudadanía, “es parte sustancial para el cambio político y cultural en el país”, por lo que se propuso “llegar a la campaña electoral nacional con un discurso también sobre Montevideo”, donde se hable de la gestión del gestión, estrategia política-electora con candidatos que apuntes a ello.

Respecto al posible instrumento en que le piensa para sacar al Frente Amplio del gobierno de Montevideo, la Concertación, el senador señaló que “hay que separar el instrumento de su aplicación” y que “los defectos e inexperiencias de la elección pasada no invalidan la herramienta. Con la Concertación se pudo avanzar y ganar gobiernos municipales y tener presencia muy importante en otros, que por estrictas razones matemáticas sin la Concertación no se hubieran logrado. Separados, todos los que queremos el cambio en Montevideo, no podemos lograrlo”, sentenció recordando que el Partido Nacional ganó en los Municipios CH y E.

Habiendo dicho esto entiende que el mejor camino es una nueva alianza con el Partido Colorado con mejores “aprendiendo de los errores pasados, pero reafirmando el instrumento político-electoral”.

“No se reunió nunca más la Concertación”

Las declaraciones del senador García, entre otras, generaron malestar en el diputado por Alianza Nacional, Jorge Gandini ya que el senador busca sobre reimpulsar el Partido de la Concertación para sacar al FA del gobierno de Montevideo, cuando dentro del Partido Nacional se está discutiendo sobre el tema “Me parece lamentable. Lo voy a decir con claridad: el Partido está en un debate interno, que resolvió darse en la interna de Montevideo, en la Departamental, el Directorio Nacional, Diputados de Montevideo, sus ediles, senadores vinculados a Montevideo venimos reuniéndonos analizando este asunto y lamentablemente aún sin concluirlo se han comenzado a dar opiniones personales” y eso “me parece lamentable”, señaló el representante. “Creo que particularmente me voy a retirar de ese ámbito porque o respetamos los ámbitos internos y después damos una opinión común o cada uno dice lo que quiere”, agregó.

“Como están algunos diciendo lo que quieren (como es el caso del senador Javier García), yo capaz que voy a decir lo que quiero pero primero lo voy a comunicar formalmente al Partido Nacional”, enfatizó.

Jorge Gandini recordó que tiempo atrás “algunos compañeros han sido candidatos y han sacado el 9% en Montevideo, el partido fue tercero, lejos. Por lo tanto hay que pensar bien. La Concertación tuvo cosas positivas”, dijo, señalando además que “también es verdad que teníamos 7 ediles en la pasada, muy poco, pero ahora tenemos 4. Y la verdad que desde el día de la elección no se reunió nunca más la Concertación, nunca más”.

Resquebrajado desde la cabeza

Las diferencias entre los sectores del Partido Nacional vienen siendo cada vez más grandes de un tiempo a esta parte. El “Caso Bascou” fue uno de los temas responsables de esto, logrando cruces públicos entre los líderes de los principales sectores del partido opositor, Luis Lacalle Pou (Todos) y Jorge Larrañaga (Alianza Nacional).

Inicialmente, ante tomar conocimiento de la situación del intendente de Soriano, Lacalle Pou manifestó que en el lugar de Bascou hubiera renunciado. En respuesta a estas declaraciones el senador de Alianza Nacional, Guillermo Besozzi lo calificó de desleal, mientras que Larrañaga dijo sentirse “decepcionado” con la postura del líder de Todos.

Tras un aparente pacto de no agresión, un nuevo cruce se produjo la semana pasada entre las principales figuras del Partido Nacional al conocerse el fallo del Tribunal de Ética sobre el accionar de Bascou. Luis Lacalle Pou, declaró que “el dictamen fue poco contundente y no fue “lo firme que debió haber sido”. Sin embargo, manifestó que el Directorio, quien recibió el dictamen “atado de pies y manos”, le “subió un poco el volumen a la declaración”. Además, mantuvo que él en su lugar hubiera dado un paso al costado. En respuesta a sus dichos, Jorge Larrañaga manifestó: “Creo que está equivocada la posición de Luis. Lo dijo antes de empezar el proceso de estudio de la Comisión de Ética y después como el fallo terminó no estando en línea con lo que él postulaba, mantuvo y ratificó su posicionamiento”. Según sus palabras, quienes criticaron el fallo quedaron presos de lo que habían expresado antes. Por último, pidió que el Partido Nacional actúe con unidad, ya que “la lucha no está en casa: está afuera”.