Los futbolistas decidieron que no concederán más entrevistas a Tenfield, como respuesta a la censura que ejerce la empresa en contra de sus reclamos. Los futbolistas ingresan a las canchas con la leyenda “por nuestro fútbol, más unidos que nunca” y cada vez que esto ocurre, las imágenes de Tenfield enfocan a otro lado o ponen sobreimpresos en pantalla para impedir que el televidente vea este cartel. “Entrar con una pancarta a la cancha, y no mostrarlo, es una censura burda, y no por burda deja de ser grave” explicó Agustín Lucas, uno de los referentes de este movimiento.

En su comunicado, los “rebeldes” de la Mutual explican que tampoco prestarán su imagen para otro tipo de situaciones, tales como conferencias de prensa en las que haya un fondo con publicidad de empresas que no seas sponsors del club al que pertenecen.

¿Cómo se procedió para llegar a esta resolución? Los delegados de los planteles plantearon el tema a los futbolistas de cada equipo expresando que fueron censurados por Tenfield, que no mostró las pancartas con las que ingresan, y porque Tenfield utiliza los derechos de imagen y no tienen contrato vigente. La votación fue a mano alzada en los vestuarios de los clubes, durante los entrenamientos

Aquí el comunicado íntegro:

Montevideo, 16 de febrero de 2017.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

En el marco del reclamo que en forma pública venimos haciendo respecto de nuestros derechos de imagen, los jugadores del medio local hemos tomado las siguientes determinaciones hasta nuevo aviso:

1) No vamos a aceptar más notas periodísticas dentro del campo de juego.

2) No se aceptará la entrega ni nominación para ningún premio, distinción o cualquier otro reconocimiento que sea patrocinado por una empresa, o que implique asociar la imagen de un jugador o su nombre a una marca comercial.

3) No vamos a conceder ninguna nota o conferencia de prensa que involucre la difusión de fondo de banners, publicidad o patrocinio ajeno al logo de nuestros respectivos clubes. Se exceptúa de lo anterior el caso en que exista un acuerdo particular vigente entre un jugador o un plantel y su club.

4) Debido a la censura que hemos padecido de la empresa Tenfield en la difusión de nuestro reclamo por nuestros legítimos derechos, hemos resuelto no dar ninguna clase de entrevista o asistir a programas deportivos difundidos por cualquier medio en el que esté involucrada dicha empresa. Sí se atenderá cualquier pregunta de los representantes de Tenfield en cualquier conferencia de prensa.

* Dejamos constancia de que lo anterior no podrá interpretarse como una aceptación o convalidación de cualquier utilización ilegítima de los derechos de imagen de cualquier jugador que se haya llevado a cabo en el pasado, ni implica renunciar a cualquier reclamo.

#MásUnidosQueNunca