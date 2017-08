Fuerte rechazo de sectores del FA a la posición de Uruguay

Compartir Tweet



La noticia de la suspensión de Venezuela del Mercosur, lo cual contó con el apoyó de la cancillería uruguaya, mostró reacciones diferentes de los diversos sectores que componen al Frente Amplio. Desde el Astorismo, apoyaron la decisión de la cancillería, mientras que desde la Lista 711, el Partido Comunista, MPP y PVP rechazaron la postura de Uruguay. Constanza Moreira, líder de Casa Grande, señaló “Dos varas y dos medidas en política exterior: se perdona el golpe en Brasil y se condena a Venezuela”. A su vez la Lista 711, mediante un comunicado, manifestó “No compartimos y rechazamos enfáticamente, la resolución tomada por el conjunto de los Estados parte del Mercosur, de suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos sus derechos y obligaciones como Estado Parte del Mercosur”. “La resolución, que contó con el respaldo de nuestro Gobierno, no contribuye en nada a los esfuerzos que se vienen desarrollando en procura de la prevención de la violencia y por ende la pérdida de vidas humanas”, añade. El senador Leonardo De León dijo a LA REPÚBLICA que “es increíble que nos estemos uniendo a los gobiernos reaccionarios de Paraguay y golpista de Brasil. Qué dualidad, se perdona el golpe en Brasil y se condena a Venezuela. Lo que viene ahora es la inyervención armada de los dueños del mundo”. En la misma línea el PCU expresó “su más absoluto rechazo a este nuevo y grave paso que lejos de ayudar a superar la crisis política, social y económica de Venezuela, a través del diálogo y la paz, fortalece la lógica de la confrontación. No es aislando a Venezuela que se aporta a la paz sino tendiendo puentes de encuentro y diálogo”. “La actitud del Gobierno de Uruguay sobre la decisión de suspender a Venezuela del Mercosur es una vergüenza, lisa y llanamente un disparate”, manifestó el diputado Gerardo Núñez. El socialista Roberto Chiazzaro, con ironía, rechazó la postura del Gobierno uruguayo: “No recuerdo cuando la Fuerza Política debatió con Cancillería la conveniencia y oportunidad de suspender a Venezuela. ¿Me habré olvidado?”, se preguntó. Mientras que desde el MPP, Daniel Caggiani expresó: “Diálogo, diálogo y más diálogo. Es parte de nuestra rica historia como país. La tesis del aislacionismo no ayuda a solucionar el conflicto”.