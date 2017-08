Compartir Tweet



WhatsApp





El nombre de Esteban Valenti volvió a aparecer en el centro de la escena, y la tormenta política anunciada para el 9 de setiembre, se adelantó en el Frente Amplio con síntomas de temporal.

Todo comenzó bien temprano cuando los medios empezaron a hacerse eco de una nota en Búsqueda en la que se anunciaba que desde el sector de Raúl Sendic se cuestionó la independencia del presidente del Tribunal de Disciplina, Nicolás Grab, por su posible vinculación con Esteban Valenti, quien mantiene una pública enemistad con el vicepresidente de la República.

Según dejó trascender el semanario, el sector cercano a Sendic pone en duda la transparencia del proceso que siguió el TCP para emitir su veredicto, argumentando posibles influencias de Esteban Valenti.

De inmediato Valenti se hizo eco de la acusación y escribió un duro editorial en Uypress bajo el título: “Sendic y su banda quieren destruir al Frente Amplio”.

“Lo que Sendic y sus secuaces afirman es que por un vínculo de hace decenas de años con Nicolás Grab, presidente del Tribunal de Conducta Política, la decisión adoptada por este organismo no sería lícita, válida o estaría influenciada por mí. Es un ataque cobarde y miserable contra un órgano del Frente Amplio y contra todo el FA, que demuestra el nivel de desesperación de estos personajes”, señaló Valenti.

Y agregó: “Hace más de 30 años que no hablo con Grab y, efectivamente, tuvo un poder de representación sobre un breve plazo de la agencia Perfil, hace más de 25 años. Y nada más. Fuimos compañeros de militancia en el Partido Comunista y no tengo la menor idea cuál es su actual posición partidaria si integra algún grupo del FA o si es independiente. Lo reitero no hablamos, ni yo ni Selva con Grab desde hace décadas, mucho menos durante estos últimos meses”.

Valenti consideró que esto “es un grave insulto y un ataque gratuito (a Grab) a su trayectoria militante, a su moral, a sus capacidades. Yo lo recuerdo como un militante serio y muy íntegro de toda su vida”.

Yendo más allá, el director de Uypress llegó a insinuar que el propio sector de Sendic pudo hacer circular las versiones sobre el fallo. “Quiero recordar que quien decidió someterse al TCP del FA fue el propio Raúl Sendic, nadie lo obligó. Supuestamente nadie sabe cuál es la resolución “lacrada” del TCP, pero las más variadas informaciones han circulado a través de los medios de prensa, no precisamente frenteamplistas o próximos a la izquierda, inclusive se ha manejado la votación dentro del Tribunal. Ahora, más que nunca tengo una enorme duda de quién hizo circular esas informaciones, porque uno de los objetivos claros y visibles era precisamente desprestigiar al TCP”.

Respuesta a Valenti

Los allegados al vicepresidente no dejaron las cosas ahí y aseguraron que “el vínculo de Grab con la empresa de Valenti, “no es de hace decenas de años”. Y para demostrarlo, recordaron que en diciembre de 1993 los medios se hicieron eco de una polémica suscitada en la Junta Departamental de Montevideo cuando Iván Posada, quien en ese momento era edil, cuestionó una actuación de Nicolás Grab (director municipal) por su supuesto vinculo comercial con la editorial Perfil, propiedad de Esteban Valenti. A raíz de este hecho, Perfil envió una carta que fue publicada en los diarios (y cuya copia adjuntaron) en la que Grab es mencionado como “apoderado (de la empresa) en caso de juicios o pleitos” desde mayo de 1989.

Mencionaron además, que otro de los miembros del Tribunal de Conducta del Frente Amplio, Jaime Igorra, también tiene vínculos con Valenti ya que es actualmente editorialista de su agencia de noticias.

Este último punto fue aceptado por el propio Valenti en su editorial de ayer, al señalar que efectivamente Igorra (del Frente Líber Seregni), es columnista permanente de Uypress y agregó que también ha militado junto a varios integrantes del tribunal en épocas mucho más recientes que las de Grab.

“Suicidar” al FA

Valenti concluye diciendo: “Sendic está tan desesperado que está dispuesto a suicidar al Frente Amplio, la gran pregunta es ¿cuántos están dispuestos a acompañarlo en este suicidio del FA y a afrontar las consecuencias políticas, históricas y morales que esto implica?”.