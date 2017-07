Compartir Tweet



Un aspero debate por viáticos se realizó ayer en el Senado que tuvo como punto de mayor tensión un fuerte cruce entre Raúl Sendic y el senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber. el vicepresidente se mostró preocupado por el desprestigio de la política. Sendic admitió este martes en el Senado que cometió un error al mencionar los gastos de viáticos del senador blanco Luis Heber cuando en realidad era él quien estaba siendo cuestionado por sus gastos con la tarjeta corporativa de Ancap. “Fue un error haberlo mencionado pero debo decirle que considero la necesidad de fortalecer el prestigio de la actividad política”, siguió.

El senador oficialista hizo un discurso en el que mostró su cansancio por la larga lista de cuestionamientos que viene recibiendo a nivel público. “Puedo haber cometido errores y se puede estar de acuerdo o no con lo hecho, pero digo que he actuado en silencio muchas veces, y que no nací sentado en ese sillón. Y no voy a morir sentado en ese sillón. No soy ni funcionario público, ni un legislador, sino un hombre de izquierda y un revolucionario”, agregó.

Sendic se mostró preocupado por el desprestigio en el que está cayendo la actividad política. Sendic se preguntó: “¿Hasta dónde más vamos a llegar para desprestigiar nuestra propia actividad? ¿Vamos a permitir entre todos que por pequeñas mezquindades entre nosotros sigamos enlodando las banderas de la política?”. La discusión sobre la forma en que los legisladores deberán rendir cuentas de los viáticos, volvió a pner el foco en el presidente de la Asamblea General y vicepresidente de la República Raúl Fernando sendic.

En ese marco, Sendic se enfrascó en una polémica con el senador Luis Heber, a quien el vicepresidente señaló como un ejemplo de un legislador que gastó supuestamente 220.000 dólares en viajes.

Heber pidió a Sendic que dijera por qué lo mencionó cuando en realidad era él quien debía dar explicaciones por el uso de la tarjeta corporativa de Ancap.

“He sido duro en el debate -dijo el nacionalista- pero no soy desleal, no está la deslealtad en mi actitud política.”.

Heber, que fue diputado entre 1985 y 1995 y ha sido senador entre 1995 y la actualidad, dijo que es una “deslealtad” comparar cifras de gastos entre legisladores que hace más tiempo con otros que están desde hace menos.

Al mismo tiempo, dijo, sería “una deslealtad hacer un ranking teniendo en cuenta los gastos sin reparar que hay bancadas más numerosas y menos numerosas”.

Desde hace días ambos legisladores se cruzaron en los medios entre acusaciones mutuas.

Heber dijo que Sendic va a tener que decir “en la comisaría (en el parlamento) lo que dijo en la pulpería (conferencia de prensa).

El senador blanco le pidió a Sendic que se dedicara a “trabajar”.

Ante el cuestionamiento, Sendic dejó su lugar en la presidencia del Senado e intercambió lugares con la senadora Mónica Xavier.

El líder de la 711 confesó que trabaja desde los 9 años.

Refiriéndose a Heber, respondió: “He tenido que aguantar durante sesiones enteras una serie de intervenciones provocativas para que baje a responder. La última fue por si trabajo o no. Acaba de mencionar la lealtad, y ese día discutíamos otra cosa, que no tenía relación con mi trabajo, sino un error de un secretario que supimos disculpar. Pero era más fácil hablar de si trabajo o no trabajo. Tengo absoluta tranquilidad porque desde los 9 años trabajo”.

Durante una entrevista con Carve, Heber dijo que es Sendic -en su carácter de presidente del Senado- quien fija las reglas de los viáticos.

Sendic dijo que los exvicepresidentes Nin Novoa y Astori los que fijaron la eliminación de la rendición de viáticos.

“No es cierto que yo tome las decisiones de los gastos. No es el presidente de la Cámara el que toma esas decisiones. Tampoco es cierto que fuera yo quien eliminó la obligación de la rendición de gastos de viáticos, al asumir. La rendición se eliminó en el 2010. El ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa la estableció en el 2005, y en el 2010 el entonces vicepresidente Danilo Astori eliminó esa obligación”.

Por su parte, Pedro Bordaberry propuso que sea la Cámara la que apruebe cada viaje y sus gastos.