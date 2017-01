Por: Francisco Connio

La Secretaria de Deportes trabaja fuertemente en una serie de proyectos tendientes a mejorar infraestructuras tanto en la capital como en el interior apostando a capacitar y respaldar a los deportistas para su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pero la Secretaría abarca muchas áreas, se hace un trabajo a destajo por parte de quienes están a la cabeza y uno de ellos es el Dr. Alfredo Etchandy, quien ocupa la subsecretaria, dejando momentáneamente su tarea como periodista, para dedicarse de lleno a esto.

En diálogo con LA REPUBLICA el jerarca, entre otros temas nos habla de su compromiso en esta nueva función, de su nostalgia con el periodismo, el que ejerció durante muchísimos años y no elude responder si le llegara una invitación para trabajar a nivel político partidario con miras a la función parlamentaria.

Etchandy paralelamente a su tarea como periodista durante mas de cuarenta años fue dirigente deportivo, 23 años en el fútbol de salón, estuvo en la Federaciónde Patín, fue dirigente del Básquetbol y de su club Aguada, estuvo en el club Congreso, fue presidente de ONFI, fue miembro de la Comisión Asesora de “Gol al Futuro” desde que se creó, entre otras.

“Lo que pasa que mucha gente no lo sabe, por mi dilatada exposición mediática vinculada al periodismo deportivo” explica Etchandy, que sostiene que cuando surgió la invitación del propio Presidente de la República, le hizo cambiar de rumbo, pero no de responsabilidad.

“Cuando el Presidente de la Republica me ofreció la posibilidad de ser Subsecretario del Deporte, lo acepté porque entendí que era una obligación de vida, una obligación ciudadana. Tenia decidido que si me pedían una mano la iba a dar, de lo contrario no cumplía con mis preceptos de toda la vida” señaló.

“Gano menos que antes, pero lo sabia al aceptar”

Pero al aceptar también reconoce que debió dejar el periodismo. “Al menos momentáneamente, aunque nadie me dijo que lo dejara. Pero entendí que entre las tareas que cumplo y el periodista iba a haber un choque ético, porque iba a tener que hablar los mismo temas por un lado como periodista y por otro resolviéndolos”.

Incluso reconoce que dejar el periodismo el significó un retroceso económico. “Ahora, con esta tarea gano menos que lo que ganaba hace dos años y medio atrás y además con una mayor responsabilidad. Pero lo hice en forma conciente sabiendo que iba a ser así” subraya.

Reconoce estar en un grupo de trabajo muy bueno, comenzando por el Prof Fernando Cáceres, donde se ha formado un grupo de trabajo compacto, muy unidos, serios, pero además sostiene “se ha generado una verdadera amistad entre todos los que componemos la Secretaría”.

Dice que allí no tiene horario, con jornadas marcadas por agenda pero muchas veces con problemas que surgen fuera de la misma y “que de pronto tienen tanta o más urgencia que las que estaban agendadas”.

Pero incluso reconoce que al cruzar el umbral de su casa, la tarea sigue “me he acostado pensando en lo que tenía para hacer al otro día, muchas veces con temas muy complicados. O sea no hay descanso ni días fáciles, mas allá que todas las semanas tenemos reuniones de equipo o con los coordinadores, que son quienes manejan cada área”.

Elogio a los coordinadores de áreas

En ese aspecto destacó a cada uno de los coordinadores de las cuatro áreas que tiene la Secretaria, Miguel Blasco en Deporte Comunitario, Andrea Pesce es coordinadora de Deporte y Educación, Prof. Alberto Espasandín, coordinador de Deportes Federados y el área de Programas Especiales, a cargo de Pablo Hernández, “que es a mi gusto donde esta el mejor programa de la historia del deporte uruguayo con “Gol al futuro”. Porque ahí se toman las tres vertientes: salud, educación y deporte” precisó.

Etchandy agrega que se ha hecho “un trabajo extraordinario” con los clubes afiliados a AUF y ahora se empieza a trabajar con juveniles de OFI. Pero allí también están incluidos ONFI, Nocaut a las drogas, Deportes Adaptados, etc.

Pero la Secretaría apunta a varios frentes y entre ellos a los aportes y recursos que se les entrega a las Federaciones tratando de maximizar el trabajo de cada una de ellas. El jerarca adelanta en ese sentido que este 8 de febrero “vamos a reunir a todas las Federaciones Deportivas en la Presidencia para explicarles el denominado “Plan 2020″ para todo este ciclo olímpico; lo que se va a hacer desde el punto de vista técnico y como deben ser las asistencias de carácter económico para que todas las Federaciones sepan cual es el camino que tienen que tomar”.

Asimismo en carpeta está solucionar aspectos para varias Federaciones “así como lo hicimos para el básquetbol y el Bech voley con centro deportivos, tenemos planificado para hacer este año, la pista de atletismo en la Escuela Militar en la calle Castro y la de Paysandú que estará al costado de la vieja Terminal de ómnibus. O sea que se agrandará el complejo Deportivo, transformándose en algo regional” indicó el dirigente.

“El futuro dirá”

Consultado si hipotéticamente tras este periodo de gobierno y en base a su trayectoria, lo invitaran a trabajar en política partidaria con algún compromiso de llegar al Parlamento, dice tras pensarlo un momento “lo tendría que pensar, no lo he pensando… lo que estoy haciendo hoy es trabajar por el deporte y cumplir con este mandato. Pero el futuro dirá, pero como siempre digo, estoy viviendo la adolescencia de mi vejez entonces tendría que analizarlo muy bien”.