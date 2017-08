Compartir Tweet



Un duro cruce se produjo ayer entre el diputado del partido Colorado Fernando Amado y algunos legisladores del propio partido, sobretodo Conrado Rodríguez, que cuestionaron e increparon al líder de Batllistas Orejanos.

Después que Fernando Amado se sentó en la banca de diputados comenzó a ser increpado por algunos legisladores de su partido. Uno de ellos, siendo quien más cuestionó al hoy favorito a ganar las internas fue Conrado Rodríguez, mostrando su malestar con la postura de su par tras apoyar al Frente Amplio en la Rendición de Cuentas en general, así como en la mayoría de los artículos.

Tras una breve discusión, Amado se fue al ambulatorio donde continuó la discusión que “se escuchó de todos lados” según informaron fuentes confiables a LA REPÚBLICA.Tras el ambulatorio, algunos legisladores fueron a la bancada que está a un lado del ambulatorio.

En el cierre de la oratoria en Cámara de Diputados, a las 22:00 horas y tras defender el proyecto de Rendición de Cuentas, Fernando Amado dijo que “el tiempo me dará la razón, a mi no me amedrentan, yo soy colorado”, dando su voto para el proyecto en general de la Rendición de Cuentas al igual que el ex frentista Gonzalo Mujica.

Aislado

Posteriormente de las reunión de la bancada, en la cual no participó Fernando Amado, el Partido Colorado señaló, siendo Cardoso el orador, que se movería en bloque sin apoyar la Rendición de Cuentas (el proyecto en general), así como el artículo 15: “Tenemos diferencias con el gobierno como las hemos tenido siempre, el Partido Colorado ha tenido una postura histórica en lo que respecta al cumplimiento de los fallos emitidos por el Poder Judicial.

Creemos en la separación de poderes y estamos convencidos de que en un sistema democrático republicano al que nos hemos apegado siempre, debemos salvaguardar la separación de poderes.

No puede de ninguna manera el Poder Ejecutivo introducir una norma que lo que busca es la acción del Poder Legislativo para que se la apruebe para de esa manera transferir o diferir un mandato impostergable del Poder Judicial como es el pago de una sentencia a trabajadores para cuando lo entienda conveniente poniendo a una de las dos partes en situación de desigualdad. Creemos que eso atenta contra los principios generales del derecho y pone en riesgo al Estado de derecho, que es lo que queremos defender”.

En tanto a la postura del diputado Amado de respaldar el artículo 15, así como la Rendición de Cuentas, Cardoso dijo que la mayoría de la bancada se alinea a lo que cree conveniente el Partido Colorado, lo cual no hizo Amado.