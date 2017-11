Compartir Tweet



Leonardo Ramos reconoció que su equipo se pareció poco al que ganó varios partidos arrollando a sus rivales. Asimismo, valoró que Peñarol haya sido capaz de sumar tres puntos incluso cuando no muestra su mejor versión.

“Para mí fue lo más flojo que hemos tenido hasta ahora, pero lo que pesa es el resultado, y el obtenido nos permite seguir primeros y sumando para la Anual. No siempre se puede ganar jugando lindo. Lo que más rescato es que nos hicieron dos goles y supimos reaccionar”, dijo.

“Dentro de lo malo, de las fallas que tuvimos, hay que darle doble valor al triunfo. No jugamos como habitualmente y terminamos venciendo a un rival que nos complicó bastante”, agregó el DT mirasol.

“Este tipo de partidos ayuda”

Más adelante, Ramos consideró: “No fue de los mejores partidos de Peñarol. No supimos aprovechar los espacios, dejamos espacios que ellos sí aprovecharon. Este tipo de partidos ayuda, porque deja aprendizajes. Ahora vamos a trabajar en corregir estas cosas”.

“Para el segundo tiempo quisimos darle velocidad a la pelota. En el primero fue muy lento el traslado, tuvimos mucho tiempo el balón atrás. En el complemento, en los primeros 25’ el equipo jugó a lo que realmente jugamos normalmente. Después, bajamos las revoluciones, nos quitaron la pelota y empezamos a jugar de otra manera. Perdíamos la pelota rápidamente y nos obligaban a retroceder”, añadió.

Continuó: “Debemos hacer más hincapié en eso. Teníamos campo, tiempo y espacio. Prevaleció el apuro y perdimos la pelota muy rápido. Ellos empezaron a aprovechar su juego aéreo para tirara pelotazos y nos hicieron sufrir en el final”.

El error de Formiliano

El 2-2 de Sud América llegó por un error de Fabricio Formiliano, que perdió el balón ante la presión de Bentancourt. Consultado al respecto, Ramos dijo: “Lo del segundo gol de ellos es lo que menos me preocupa. Son errores que pueden pasar de vez en cuando. Me preocupa más no aprovechar el tiempo y la pelota. Hay que trabajar sobre esto, y es mejor hacerlo siempre con el triunfo de tu lado”.

Además, y sobre los errores cometidos los últimos dos partidos (el de Formiliano anoche, la pérdida de Gargano que derivó en el penal de Defensor la fecha pasada), indicó: “No creo que las presiones de los rivales nos lastimen en exceso. Fueron un par de partidos, pero hubo muchos otros en que los adversarios lo hicieron y no tuvieron resultados. Tuvimos dos errores en nueve partidos, así que no da para preocuparse mucho”.

Terminó hablando de algunos rendimientos puntuales. Sobre Corujo y Pereira, quienes reemplazaron a los citados Varela y “Cebolla”, sostuvo: “Siempre confiamos plenamente en ellos. Guzmán ha sido un baluarte para nosotros. Chiche para mí cumplió una gran labor”.

Sobre Palacios, que otra vez anotó, y sus chances de ser titular, disparó: “Intentamos cambiar lo menos posible. Si encima cada vez que entra Palacios, marca, para nosotros es buenísimo”.