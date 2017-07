Compartir Tweet



Fernando Frontán fue de los primeros activistas de la comunidad LGBTI fue uno de los disertantes por el colectivo en el homenaje que le tributó la Junta Departamental por los 25 años de lucha desde aquella primera marcha. En dialogo con LA REPÚBLICA el activista confesó sentirse “muy satisfecho” porque ver la “cosecha de lo que sembró desde hace 25 años es motivo de alegría”.

También es cierto “que si no hubiésemos tenido el sueño de que podíamos lograr estas conquistas que hoy disfrutamos y vivir en una sociedad inclusiva e incluyente no lo hubiésemos logrado. Era el sueño que perseguíamos ¿Y lo logramos? No, pero avanzamos mucho. Y cuando uno va reconociendo todas esas conquistas dice, hasta aquí llegue pero ¿cuanto más se puede lograr?”. Sin embargo entiende que además de salir en el nicho propio del colectivo “hay que pensar en el Uruguay como una sociedad integrada”

Dijo que mas allá de las conquistas lo principal hoy “es defender lo conquistado. Y siempre habrá voces en contra de tontos que quieren quitar derechos a los demás. Pero digo que hay que tener mucho cuidado con los fundamentalismos y es el gran riesgo de esta sociedad contemporánea en nuestro país y en el mundo y la defensa de las conquistas debe hacerse desde un lugar donde el fundamentalismo no se nos cuele”.

Para Frontán no es sorpresa que aparezcan “fundamentalistas, porque siempre las hubo y va a seguir habiendo. El tema es como el sistema se protege a sí mismo ya que no es una forma de proteger invisibilizar o que todos comulguen en la misma versión políticamente correcta. Este diputado del Partido Nacional, recientemente dijo lo que el piensa, que no es distinto a lo que dijo en la campaña electoral pero no es la opinión Partido Nacional, como lo señalaron en un comunicado”.

Karina Palchevich: “Aún hay derechos por conquistar”

En diálogo con LA REPÚBLICA la activista trans dijo que “era impensado las cosas que he hemos ido logrando desde aquel lejano 1992 mas saliendo de un país dictatorial por lo cual no era sencillo mostrase en la calle ya que teníamos una democracia con resacas de la dictadura. Es mas, era tanto lo que se temía entonces, que lo gays salían con caras tapadas y solo nos mostrábamos las trans porque veníamos vapuleadas, veníamos de caer presas, de estar fichadas en la Policía, no teníamos acceso a trabajos dignos y solo nos quedaba prostituirnos”.

“Por suerte ha cambiado mucho pero ojo, hay derechos por conquistar y somos concientes que se transita paso a paso. Todos los países necesitan elaborar leyes, para que la población tenga derechos comos e merece y esto debe ser a nivel mundial. Queda mucho pero se necesita seguir y no bajar los brazos” precisó.