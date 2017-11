Compartir Tweet



Se hizo realidad algo que muchos pensaban que jamás verían: un Mundial sin Italia. La legendaria selección será la única ganadora de una Copa del Mundo que no estará en Rusia 2018, debido a que no pudo revertir el 0-1 que le proporcionó Suecia en la ida del repechaje. En la revancha, jugada ayer en Milán, el 0-0 no cedió su reinado, lo que hizo que la prensa tena dijera directamente que “Llegó el Apocalipsis”.

Las lágrimas de Gianluigi Buffon fueron un contundente testimonio del golpazo que significó para el fútbol italiano la inesperada eliminación. Para tomar real dimensión de lo acontecido, debe tenerse en cuenta que Italia, tetracampeón mundial, solamente no clasificó a Suecia 1958. Tampoco estuvo en Uruguay 1930, pero porque rechazó la invitación de la organización de asistir.

En las siguientes líneas, repasamos las reacciones de la prensa mundial y la perspectiva de algunos protagonistas, como Buffon y el técnico de Italia, Gian Piero Ventura.

Catastrófico

Así consideró la eliminación “La Gazzeta Dello Sports”, el periódico más popular de Italia, que directamente tituló “Llegó el Apocalipsis: Italia afuera del Mundial”.

Más adelante en el texto, agrega: “No hubo noche mágica para concretar la meta. Italia no estará en la Copa del Mundo, lo que no ocurría desde 1958. Suecia nos sacó del Mundia, y con todo el mérito, ya que en 180 minutos no pudimos anotar un gol. Es un colapso deportivo, un desastre anunciado: el 0-0 en San Siro es el reflejo fiel de un fracaso técnico y táctico que se queda sin palabras. Las consecuencias serán inevitables, y habrá que ver si se limitan a Ventura o irán más allá”.

Marca, otro de los medios deportivos más importantes del mundo, “¡Un Mundial sin Italia! La ‘Azzurra’ no puede con Suecia y consuma un fracaso histórico”, fue la cabeza de la nota del medio de Madrid.

“El Apocalipsis que vaticinaba y no quería ver Carlo Tavecchio, presidente de la Federación italiana, ha llegado al ‘calcio’. Italia, cuatro veces campeona del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006), volverá a perderse un Mundial 60 años después. No faltaba a la cita desde Suecia’58. Será la única campeona del mundo que no esté en Rusia’2018. Suecia, precisamente, fue su verdugo. La selección de Janne Andersson salió a por el 0-0 y lo consiguió. Su defensa del 1-0 logrado en Solna le da el billete al Mundial”, agrega.

El recorrido termina en “Olé”, de Argentina, que dio la noticia diciendo: “¡Siamo Fuori! Histórico: Italia se quedó fuera del Mundial. Los tanos empataron 0-0 como local y no pudieron remontar la derrota sufrida en la ida ante Suecia. Venían de jugar de manera ininterrumpida desde Chile 1962. Los nórdicos regresan tras dos Copas del Mundo ausentes”.

“Fracasamos”

La leyenda italiana, Gianluigi Buffon (campeón en Alemania 2006), dijo: “Me disgusta no sólo por mí, es un disgusto grande para todo el equipo, porque fracasamos en algo que afecta a nivel social. Eso es lo único que me amarga, mucho más que el final de la carrera, porque al fin y al cabo el tiempo te lleva a eso. El tiempo es tirano y es justo que sea así. Me disgusta que mi último partido oficial haya coincidido con una no clasificación a un Mundial”.

Sobre el trámite con Suecia, señaló: “No hemos infravalorado nada. Sabíamos que el partido iba a ser muy difícil, sobretodo tras el resultado de la ida. Quién ha jugado estos sabe la presión que hay. Física y mental. Ellos han jugado como en la ida”.

Por su parte, Gian Piero Ventura, seleccionador italiano, comentó: “Cuando no tenemos resultados en el fútbol, el entrenador es el culpable, esto es conocido. Esta eliminación es un resultado deportivo pesado, estaba convencido de que la selección podía hacerlo, pero puedo aceptarlo porque el fútbol es así. Lo siento por esta noche, para la próxima vez que entiendo lo que significa entrenar al equipo nacional: algo extraordinario, gracias público de San Siro, nos apoyó en todo momento”.