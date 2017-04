El médico forense Sergio Mozzo confirmó su pericia y ratificó el abuso sexual a Felipe Romero. Además manifestó que había indicios de abuso reciente, de hasta siete días, y más atrás en el tiempo. De todas formas, aclaró en radio FM Gente que no se puede afirmar con los datos que posee que Fernando Sierra fue el abusador del niño.

El profesional ratificó su pericia, luego que un colega suyo del Instituto Técnico Forense (ITF) que no está en este caso, habló en forma anónima y dijo que es frecuente observar esos indicios en los cadáveres y que la conclusión preliminar “es un error muy común en los forenses del interior, que no tienen mucha práctica en estos casos”.

“De eso se hace cargo el colega. El habla de un caso en el que no estuvo… Sí puede haber errores, pero uno trata con responsabilidad el caso. Y yo no me animaría a decirle a un colega de otro departamento, o inclusive de Montevideo, que hay un error si no conozco el caso ni estuve… Por ética, me mantendría al margen. En vez de colaborar en la investigación, la puede oscurecer”, estimó.

Remarcó que “no se puede precisar el tiempo de ese abuso: pero hay indicios de que sí hubo en algún momento”.

Dijo que el tipo de abuso al que fue sometido el niño “preferiría mantenerlo un poco al margen, para no herir la sensibilidad” y “por respeto a los familiares de este niño. Pero sí puedo decir que hay indicios que eso hubo. No me puedo extender más en ese aspecto”, se disculpó.

De todas formas, aclaró que no se puede precisar que al abusador haya sido Fernando Sierra. Dijo que también escapa de la pericia forense si fue abusado por una o más personas. Expresó que, como en este caso el victimario se suicidó, no es posible hacer una pericia “y es muy difícil determinar quién fue esa persona. Lo que recabamos son los datos físicos de la autopsia”.

El forense señaló que el resultado de los estudios encargados al ITF “es importante. Pero es un todo. Este casó ojalá se resuelva de buena manera y se llegue a las conclusiones que uno está sacando a través de la autopsia. Pero, lógicamente, es todo el entorno y la indagatoria, que eso corresponde a la justicia hacerlo”.

Esperan resultados de prueba química

En tanto, en otras declaraciones efectuadas al programa “Juntos a la par” de FM Gente, el facultativo explicó que tras la parte clínica de la autopsia, que él mismo realizó luego del hallazgo de los cadáveres y la pericia que se cumplió en la morgue, “se sacaron ciertas muestras” para enviar al ITF “y estamos esperando que vengan desde Montevideo. No nos envían los resultados a nosotros, sino al juzgado”.

Igualmente no dio detalles referidos a este caso en particular. Expresó que, en muchas ocasiones, la fecha del abuso se averigua en el interrogatorio del abusado o de la víctima, “lo que ahora no es posible hacer”, señaló.

Por otra parte, Mozzo dijo que ya habló con la química del ITF “para tener los resultados lo antes posible” de los sedantes que se encontraron en la escena del crimen y del suicidio. “Lo van a hacer lo más rápidamente que puedan”, aseguró.

También señaló que si bien en un principio se notó un derrame en el cráneo de Felipe y pudo pensarse que podía haber sido golpeado, como alguien comentó, ese extremo fue descartado luego en la autopsia. Expresó que, a veces, en el momento “uno hace una apreciación, pero luego, en la autopsia, puede cambiarse lo que se dijo en el lugar del hecho”.

Maestra y psicóloga

También declararon ayer el director de la Escuela a la que asistía Felipe, la maestra y la psicóloga que recomendó a la madre del niño evitar los encuentros a solas entre Felipe y Sierra. Además se presentó en el juzgado la madre de Felipe, Alexandra Pérez, que junto al padre del niño, el exfutbolista “Lucho” Romero concurrirán a la sede judicial en estos días.