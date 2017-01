La Fiscalía de Gobierno entiende que el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas sobre la adquisición del avión multipropósito cae en la hipótesis del eventual oferente, lo cual es una “actitud antijurídica e irracional”.

Además, subraya errores de procedimientos administrativos e inseguridad jurídica en el funcionamiento del Tribunal: “El tribunal habría recibido dos proyectos, uno condenatorio y otro absolutorio. Inimaginable”.

La Fiscalía de primer turno habilitó la compra de una aeronave para utilizar como “avión presidencial” por parte de la Presidencia. El gasto ronda el millón de dólares, 20 veces menos que si se hubiese adquirido con 0 hora de vuelo.

“Esta Fiscalía entiende que el órgano de contralor ha ingresado a tópicos que lejos están del control de legalidad, basando su dictamen en hipótesis no comprobadas y entrando a cuestiones de mérito, que terminan erosionando las competencias constitucionales que le fueron acordadas; desconociendo lo que sí es una evidencia: la oferta única”, subraya el dictamen.

La disposición hace referencia a la adquisición mediante licitación pública de una aeronave multipropósito, decisión que fue observada por el Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía entiende que la observación se basa en dos “irracionalidades”: que el Tribunal se imagina una hipótesis en base a un oferente del cual supone existencia y que el principio de igualdad de los oferentes actúa ante la presencia real de varios oferentes, no como lo utiliza la observación del Tribunal.

Sobre la existencia de oferentes, el dictamen dice: “Luce a fojas 385 –del expediente– que el Presidente del Tribunal votó discorde, argumentando que la existencia de un sólo oferente tira por tierra las argumentaciones que sustentan la observación”.

La Fiscalía recuerda: “El propio Tribunal dijo al principio que al proceso competitivo se presentó únicamente una oferta. Concluyente”.

Por otra parte, subraya que a lo largo del tiempo “se dio cumplimiento a las especificaciones del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, el código de compras y administración pública que emplea el país) en las distintas etapas del proceso competitivo de contratación, donde el Pliego no fue cuestionado”.

Pero además el dictamen indica fragilidad administrativa del Tribunal de Cuentas: “el Tribunal habría recibido al parecer dos proyectos, uno que no objeta el gasto y otro que lo observa. Es como si un Tribunal jurisdiccional llevara al Acuerdo dos proyectos de sentencia, uno condenatorio y otro absolutorio. Inimaginable”.

Esto impulsa a señalar que “La inseguridad jurídica de esta forma de funcionar, es a juicio de la Fiscalía, simplemente grave”. Por este motivo, remitirá un anteproyecto para “corregir estas inconsistencias que perturban la transparencia de la función del Tribunal de Cuentas”.

“Hay fundamentos”

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo ayer en rueda de prensa que el gobierno tiene “fundamentos” para la compra de un avión de presidencial. Astori enfatizó que cuando el gobierno tiene fundamentos para seguir adelante con el gasto previsto, puede hacerlo.

“Hay oportunidades en que se necesita realizar un gasto y se reitera el pedido de gasto siempre que haya fundamentos para hacerlo. En lo posible el gobierno trata de fundamentar siempre que insiste en un gasto, así que, si hay fundamentos, creo que la decisión es la correcta”, afirmó Astori.

“Este presidente tiene varios aviones presidenciales”

El avión multipropósito será utilizado también para otros fines, como por ejemplo, el traslado de pacientes o de órganos. En diciembre del año pasado, en el marco de un nuevo Consejo de Ministros abierto en la localidad de Juan José Castro, en Flores, Vázquez fue consultado sobre la adquisición de un “avión presidencial”.

El Presidente respondió que “todas” las aeronaves “son presidenciales porque viaja el presidente, pero son esos mismos los que tiran agua en los incendios forestales, los que trasladan enfermos, los que sacan a la gente aislada en las inundaciones”.

“He viajado en dos aviones presidenciales que tiene el país, el C130 Hércules, que traslada a las tropas pero ha llevado presidentes y el Brasilia, que también es multipropósito y en el que viajó el papa Juan Pablo II”, añadió.

Tras afirmar que “este presidente tiene varios aviones presidenciales”, Vázquez aseguró que “ahora, si se compra el tercero, en el que se podría instalar un CTI para estos casos y no ir en helicópteros sino en un avión con CTI que también puede trasladar órganos, enfermos y que sirve de entrenamiento para los pilotos”.

Licitación

El presidente Tabaré Vázquez adjudicó días pasados a Floridian SA la licitación. El avión multipropósito es un Hawker HS 125-700 A usado y costará US$ 890.000. En esa misma adjudicación figura la compra de una camilla especial para el traslado de enfermos por un valor de US$ 90.000.

El avión será utilizado también para el traslado de enfermos. En el gasto también se suma la formación de los pilotos por 180 días que costará US$ 20.000 y el apoyo técnico por US$ 10.000. En total, se desembolsará US$ 1.010.000.