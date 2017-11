Compartir Tweet



WhatsApp





El Clausura ya está resuelto. Sin embargo, la tabla más importante de todas, la Anual, sigue buscando dueño. Lo que suceda esta tarde en el Parque Central, donde Nacional y Defensor Sporting se enfrentarán a las 17.00 horas, será decisivo para saber qué equipo se apropia de ella.

Para ambos será una final anticipada. Defensor tiene una ventaja: en caso de ganar, se asegurará la obtención de la Anual, lo que le garantiza que si le gana un partido a Peñarol (ganador del Clausura) será Campeón Uruguayo; además, los “tuertos” saben que un empate sería muy bueno, pues los dejaría a un mínimo empujón de quedarse con la Anual.

La situación de Nacional es diferente. Al equipo de Martín Lasarte solamente le sirve ganar. Si suma los tres puntos, igualará la línea de Defensor (en caso que ambos terminen el torneo igualados, jugarán un partido que definirá el ganador de la Anual); en caso de empatar o perder, se quedará con las manos vacías, pues sus chances de ser bicampeón uruguayo se esfumarán.

Como se ve, ningún ingrediente le falta al partido que tanta incidencia tendrá en la definición del Campeonato Uruguayo. El Parque Central estará colmado para darle un marco inmejorable a la “final”.

Espera por Aguirre

La duda aún permanece. ¿Podrá Rodrigo Aguirre jugar el partido de esta tarde? La importante carta ofensiva de Nacional sufrió una pequeña rotura de menisco en su rodilla derecha, y será operado tras la finalización de la temporada.

En caso que no pueda estar, Hugo Silveira lo reemplazará. Sin embargo, Aguirre no está escatimando esfuerzos para jugar ante Defensor. “Estoy haciendo todo para estar el domingo. Estoy muy bien con respecto a los días previos. Me siento mejor, con una pequeña molestia y estoy haciendo todo para poder estar el domingo”, contó en Sport 890.

Especificando sobre su dolencia, sostuvo: “es una molestia que vengo soportando hace varios meses y la venía llevando bien, pero la seguidilla de partidos hizo que se intensificara y comprobamos la lesión en el menisco”.

En cuanto al partido que se avecina, Aguirre indicó: “llegamos con la obligación de ganarles para forjar una final o poder ganar la Anual. Los dos equipos mostraron altibajos, pero arribamos bien y va a ser un lindo partido”.

La variante obligada que hará Nacional es la de Guzmán Corujo por Agustín Rogel, quien ante Rampla llegó a la quinta amarilla. Finalmente, el cuerpo técnico se inclinó por mantener a Diego Arismendi en el mediocampo, por lo que pondrá al juvenil en la zaga junto a Diego Polenta.

Con motivos para ilusionarse

Defensor ya sabe lo que es ganarle a Nacional. En el Apertura lo hizo ganando lo que entonces también era una “final” (luego perdió en el Intermedio), y actualmente atraviesa un momento que lo llena de confianza.

Para este partido, Eduardo Acevedo recuperará a dos piezas importantes como Andrés Lamas y Gonzalo Carneiro, a quienes cuidó el partido pasado pensando en Nacional. Además, Carlos Benavídez reemplazará al suspendido Martín Rabuñal en el mediocampo donde, pese a que terminó el último juego con un golpe, estará Mathías Cardacio.

La mesa está servida para uno de los partidos más importantes que ofrecerá el Uruguayo 2017.