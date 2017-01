Felipe Melo del Palmeiras lanza advertencia a jugadores uruguayos

En su regreso al fútbol brasileño, el mediocampista Felipe Melo, de 33 años, sacó a relucir su fama de jugador aguerrido. El ex jugador de la selección brasileña, que vistió las camisetas de la Juventus, el Inter de Milán y del Galatasaray, entre otras, se comprometió a dar “bofetada en la cara” de los oponentes si es necesario para ganar.

El jugador, que usará la camiseta número 30 del Palmeiras -último campeón de Brasil- por las próximas tres temporadas, le envió particularmente un mensaje a los futbolistas uruguayos.

“No sólo pego patadas, también tengo técnica. Por algo jugué 13 años en Europa. Pero si tengo que dar una paliza, la voy a dar. Si tengo que golpear en la cara a un uruguayo, se llevará una bofetada”, expresó.

Las declaraciones del nuevo fichaje del equipo paulista encuadran en el contexto del que el Palmeiras integra el Grupo 5 de la Copa Libertadores junto a Peñarol y, tras ser campeón domestico, el equipo buscará la gloria continental.

Luego de la polémica advertencia, Felipe Melo aseguró lo suyo es solamente mala prensa. “Si no me equivoco, los últimos cinco años me sacaron cuatro tarjetas rojas. Creo que para un medio centro, que tiene que hacer el trabajo sucio, es poco. Muchos me critican porque tienen celos. Mi promedio de expulsiones en menor al Fernandinho”, argumentó.