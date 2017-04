Fancap plantea la defensa de la industria cementera y de su servicio médico

Según Edwin Villero, el motivo central es que el Directorio de Ancap no está abierto a la negociación colectiva con los trabajadores.

“La medida es un paro nacional de 24 horas. La afectación de la distribución de combustible va a depender de Ancap. Nosotros hemos acordado con el Poder Ejecutivo que habrá una guardia gremial que cumpla con las necesidades de dicha empresa estatal”, afirmó Elwin Villero, representante de la Federación de Ancap (Fancap) a República Radio de lacatorce10.

En la oportunidad, Villero habló sobre cuáles son los motivos del paro, cómo está el diálogo entre el Poder Ejecutivo, el sindicato y el Directorio de Ancap, y qué medidas se plantearán para la semana que viene.

¿Cuál es la situación en este momento?

Todos los medios de comunicación han reportado que nuestra federación ha empleado algunas medidas con respecto a la defensa de la industria cementera. Estamos preocupados en el seguimiento de la salud de los trabajadores porque en nuestro país tenemos industrias altamente contaminantes. Lo que plantea Ancap es reducir puestos de trabajo sin visualizar cuál es la situación de toda la industria. Por otro lado, en referencia al servicio médico que reciben los trabajadores de Ancap, el que fue construido a partir de la década de los cincuenta con el aporte del conjunto de los trabajadores de Ancap. Dicho servicio permite visualizar todas las patologías derivadas de las industrias altamente contaminantes. Ayer logramos acordar con el Poder Ejecutivo la suspensión de estas dos grandes reestructuras que se plantean, y que se abra un ámbito de negociación a partir de esta semana. De todas formas, vamos a estar realizando un paro general hoy (por ayer) y nos concentraremos en la refinería de la Teja. Participarán también compañeros del Interior a quienes informaremos sobre los avances con el Poder Ejecutivo.

¿Las medidas van a afectar a la distribución del combustible?

Como nos fue imposible suspender ayer la decisión del paro, le propusimos al Poder Ejecutivo la posibilidad de generar guardias gremiales en función de las necesidades de Ancap con el objetivo de mantener un abastecimiento correcto.

Mientras tanto, a partir de ahora se fijarán los ámbitos de negociación y, en particular, en lo que refiere al servicio médico del que están participando el Directorio, el ministro de Trabajo, la ministra de Industria, el ministro de Salud Pública y nuestra Federación para buscar alternativas al modelo que nos están planteando. El otro tema específico estará centrado en las industrias cementeras donde van a estar los ministerios de industria, de trabajo, el SUNCA, que es un actor fundamental para nosotros, ya que en cada una de las plantas que tenemos tanto en Paysandú como en Minas, su plantilla anda en el entorno del 48% de los trabajadores. En suma, en el correr de estos días vamos a desarrollar una asamblea representativa de los trabajadores de Fancap.

¿Cómo es el diálogo con el Directorio de Ancap?

Lo más importante para nosotros es que se congeló esta reestructura que impactaba enormemente, tanto a nuestros trabajadores como a los compañeros del Sunca. No puedo decir que no hay diálogo porque lo hay y es permanente. Lo que no hay es negociación colectiva con el Directorio, el que resuelve los pasos que a dar en cada una de las industrias sin considerar los planteos de los trabajadores ya que se nos hace muy difícil hacerlos llegar.

¿Cómo toma el hecho de que la ministra Cosse haya reconocido que existe un problema de coordinación con los trabajadores?

Para nosotros es muy importante dicha afirmación. Nosotros se lo dijimos ayer a la ministra, es de suma relevancia que se visualice que hemos tenido problemas, no sé si de coordinación o de negociación colectiva. Nosotros creemos que las figuras que hoy dirigen Ancap, y particularmente su presidenta, viene de la actividad privada y no tienen buena relación con el sindicalismo y la negociación colectiva por lo que actúan en función de su lógica: resolver las cuestiones y aplicarlas a como dé lugar, dejando de lado la negociación colectiva conquistada por los trabajadores. Esperemos que estos ámbitos superiores que hemos creado den como resultado una salida a la situación que viven los trabajadores del cemento. Con respecto al servicio médico de Ancap, que no sea privatizado ni pasado a la sociedad médica La Española. Pretenden dar nuestro servicio con más de 3.200 compañeros, tanto activos como jubilados, a la Española, en este modelo de privatización.

Con respecto al servicio médico, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo?

El planteo es la privatización del servicio. Nosotros tenemos un servicio médico que es atendido por Ancap. Hay una resolución del Directorio y del Poder Ejecutivo que este servicio esté en funciones hasta junio. El año pasado ya se había planteado una reestructura del mismo, ni siquiera llegamos a entablar ámbito de negociación por eso se prorrogó, pero en esta etapa tampoco hemos tenido instancias de negociación. Ancap nos plantea pasar a la Española, y creemos que hay espacios para hacer una complementariedad con el mismo Estado y hemos resuelto en Asamblea a que si existe algún déficit económico en la atención de nuestra salud ver la posibilidad de realizar algún aporte como ya se hizo en la década del 50.

¿Cuándo se reúnen en asamblea para decidir si levantan el paro?

Entre el jueves y el viernes haremos la asamblea representativa para analizar cómo nos fue en las primeras reuniones y ver qué acciones tomaremos la semana que viene.

