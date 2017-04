Tras la victoria de Nacional 2-0 sobre Peñarol en el clásico de Tercera División, circuló en las redes sociales un papel con el escudo de Nacional y “10 mandamientos” que el entrenador del equipo, Alexander Medina, les recordaba a sus dirigidos. Ese decálogo generó polémica por algunos ítems, puesto que podría interpretarse como generador de violencia.

Pues bien, en la jornada del jueves, el “Cacique” Medina fue entrevistado en el programa Último al arco de Sport 890 y aclaró que “Nosotros no pegamos nada en el vestuario, no sé de dónde salió ese papel”, aunque reconoció que algunos de los “mandamientos” que figuran en ese papel son órdenes que él les ha dado a sus jugadores pero en forma verbal.

“Yo no hago apología de la violencia, el otro día Araujo nuestro arquero fue el primero en atender a Urruti” explicó Medina, haciendo referencia a uno de los mandamientos en los que se ordena que no hay que levantar del piso al rival, pero en la jugada en la que Urruti quedó lesionado fue el propio arquero tricolor el primero en atenderlo.

Por su parte, el presidente de Nacional, José Luis Rodríguez, había dado su respaldo a Medina en esta polémica que se generó con los mandamientos que trasmitió a sus jugadores.

“Se de los mandamientos porque no es algo nuevo, el Cacique Medina los tiene de toda la vida, desde que juega, esto no es nuevo. Él se preocupó de aclararlo, pero los leo a los mandamientos y no veo nada que sea una cosa que digas ‘esto no se debe hacer”, expresó Rodríguez en el programa 100% Deportes de Sport 890.

El Puma agregó: “Me parece que es un tema intrascendente. Es un tema que debía haber quedado en el vestuario. Lo que más me preocupa es eso, la filtración porque en los vestuarios se hablan cosas que no deberían salir a la luz pública”. Sobre no saludar al rival: “Él aclaraba que si tenés toda la semana para saludarlo, ¿por qué tenés que saludarlo ese día? Es su manera de motivar a los jugadores y no me parece mal”.