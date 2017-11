Compartir Tweet



El tema del bienestar animal es un asunto de gran sensibilidad para la población. Una vez más es puesto sobre la mesa, esta vez de la mano de Jaén Motta integrante de la Sub Comisión de Bienestar Animal por el Frente Amplio- en diálogo con República Radio. Afirmó que la implementación del chip no es una solución, criticó al Ministro de Ganadería y su opinión favorable a las perreras y agregó que solo cabría la castración masiva para frenar el crecimiento exponencial de la población canina.

¿Qué fines tiene la sub comisión de bienestar animal?

Desde la subcomisión lo que estamos tratando de generar es una síntesis política en torno a una mirada al bienestar animal que el Frente Amplio no tiene, es decir no tiene un pronunciamiento con síntesis de estructura política en torno al bienestar animal, entonces desde la subcomisión lo que estamos tratando es de buscar una mirada de bienestar animal que el Frente Amplio tome como propia y que de esta manera en cierta medida obligue a los que están tomando decisiones a seguir alguna línea, porque el Frente Amplio no tiene ninguna línea en torno al tema, entonces lo que vemos desde la subcomisión e intentando también conversar con los tomadores de decisiones , es que hoy los que están en los cargos de bienestar animal están más bien siguiendo líneas producto de sus perspectivas personales o de la propia perspectiva del Ministerio.

¿Bienestar Animal no debería estar dentro de la órbita del Ministerio de Ganadería?¿Por qué?

Sin dudas ,es una postura que tengo yo, que tienen muchos miembros de la sub comisión de Bienestar Animal. Hay quienes dicen que tendría que estar en el Ministerio del Interior porque tiene mucho más acceso directo a lo que son las situaciones de violencia en términos de maltrato animal. Yo creo que debería haber un instituto de Bienestar Animal, independiente, que tuviera la posibilidad de aplicar la ley, independiente del Ministerio de Ganadería. En lo personal, creo que Ganadería es el menos indicado para atender el tema.

Sí tiene toda una potestad de bienestar animal en el tema de los animales de producción y ahí sí tiene una impronta fuerte en que la producción los animales sufran menos. En todo caso un Instituto debería trabajar directamente con el Ministerio de Ganadería para todo lo que tiene que ver con el bienestar animal de los animales de producción, entonces es muy importante por ejemplo el diferenciar los que son los animales de producción a lo que se le tiene que agregar una nueva mirada de trato ético hacia los animales.

Sin dudas que habría que coordinar con el Ministerio, que tiene toda una línea de trato o de buscar que el animal sufra lo menos posible en la cadena de producción y por eso no alcanza para lo que es la visión que tenemos que por ejemplo recoge la ley animal , por eso nosotros estamos planteando la posibilidad de dar algunos pasos más en esta materia y en este caso cambiar la línea que esta teniendo el Ministerio de Ganadería en el tema de los perros, nosotros consideramos que el tema chips no es una solución para toda la inmensidad de problemas de maltrato que hay atrás de los perros , no soluciona las peleas de perros, no soluciona el maltrato hacia los animales solamente es una cuestión de control de población y eventualmente podría llegar a servir para sancionar a un dueño pero no mucho más que eso.

¿En qué quedó el tema de las perreras?

Fue una opinión puntual del Ministro; yo creo que fue una postura más bien personal incluso no muy afinada. Es una contradicción en sí mismo hablar de algo que es negativo y hacerle algún tipo de connotación positiva. El tema perreras es algo que sonó muy mal y se diluyo efectivamente porque no era algo acordado ni siquiera con su equipo de trabajo del Ministerio.

¿Qué alternativas se pueden plantear, teniendo en cuenta el rápido crecimiento de la población canina?

Sin dudas lo que todos estamos de acuerdo, creo que el 100 por ciento de la gente que está vinculada al tema o que tiene una opinión sobre el tema es que las castraciones masivas es la madre de todas las acciones posibles para que haya menos perros en la calle.

Es impresionante, la cantidad de perros que hay, el Ministerio tiene una cifra de perros con dueño hablan de 1 millón y medio a través de una encuesta telefónica cosa que tampoco es una plena certeza de la realidad pero nosotros vemos que en la calle,hay millones de perros, en las rutas en todos los departamentos de Uruguay, está plagado de perros en la calle que no están castrados, que se siguen reproduciendo y obviamente el tema del chip como primer medida no afecta en nada, no tienen ningún efecto sobre los temas más preocupantes del tema del bienestar animal, el tema del chip es una medida aislada que no ataca los problemas principales.

¿Qué piensa usted de las medidas tomadas en el caso Cerro Largo?

Me parece muy grave que la justicia, que un juez o una jueza mande a sacrificar a los animales como primer medida cuando la ley de bienestar animal le guste o no le guste, la ley dice que todo animal que sea requisado por cualquier razón que haya mordido, por derecho tiene la posibilidad de ser tratado y reinsertado, tiene que ver la opinión de técnicos de manejo animal, de que efectivamente ese animal no puede socializado.

La decisión que se tomo de sacrificar a los perros es contraria a la ley de bienestar animal que dice expresamente que los animales tienen que ser reinsertados, tienen que ver la posibilidad de que efectivamente que no mordió o que no atacaron por otras razones, no tiene nada que ver que con que sean perros no tienen ninguna posibilidad de seguir viviendo, la muerte es la última opción, incluso hay una serie de pasos, antes de matar a los animales.

¿Es un problema de legislación?, en caso de considerarlo así, ¿ qué propondrían ustedes?

Implica una coordinación bastante importante entre el Frente Amplio, desde el Poder legislativo, sin dudas del Poder Ejecutivo también, de coordinación y de buscar una solución, tener el consenso en torno de que queremos una nueva mirada de bienestar animal digamos que tome la ley actual, la potencie y la profundice , si nosotros logramos integrar esto como parte de lo que es el proyecto del Frente Amplio y desde la Sub Comisión que es lo que estamos tratando, para tocar los principales problemas ,políticas y líneas en clave de bienestar animal , que podamos llegar a algún tipo de consenso y que tengan fuerza en lo que tiene que ver con el sistema político, hasta ahora lo que tenemos es una ley sin presupuesto, con comisiones honorarias que desde el 2009 a la fecha no han sido más que eso , en el caso del Ministerio de Cultura no funciono y ahora que esta en el Ministerio de Ganadería sigue con un perfil en cual no consideramos que sea el que debería tener el bienestar animal.

Usted proponía la creación de un Instituto especializado

Lo que sería la bandera de una propuesta novedosa realmente de política pública de bienestar animal seria la creación de un instituto de bienestar animal que tomara las potestades de lo que es la ley, los cometidos y los impulsara, en coordinación con todos los actores con los que tiene que coordinar por ejemplo con el Ministerio de Ganadería el tema animales de producción, con las Intendencias los carros con caballos, el tema del zoológico que hoy está en la órbita de la Intendencia de Montevideo eventualmente trabajar estos temas en conjunto , que tuviera la centralidad y la política de bienestar animal, porque lo que hay ahora son cosas aisladas.

Ya que lo mencionó ¿qué postura tienen al respecto de los zoológicos?

No nos gustan, a nadie le parece que un zoológico sea un lugar cultural, un lugar educativo al contrario creemos que los zoológicos deberían tender a desaparecer o a formarse en otra cosa como hay en otros países otros modelos de zoológicos donde no hay animales, donde hay las nuevas tecnologías que permiten la posibilidad de que haya videos reproducción en 3 y 4 dimensiones de los animales en estado de libertad , el hecho de ver un animal en una jaula , un animal sufriendo carece de todo sentido educativo, cultural y de cualquier naturaleza, la idea es sin dudas que los tiendan a desaparecer, tal como los conocemos hoy.

¿En cuanto a las jineteadas?

Las jineteadas, nosotros en realidad lo que queremos es en el caso de la rural del prado, que todos los demás aspectos de la rural, todas la actividades de campo vengan a la ciudad y que haya una interacción pero lo que no queremos es espectáculos que contengan trato no ético hacia los animales.

¿Cómo se logra que esto llegue finalmente a etapas de debate serio y se instrumenten las medidas que ustedes esperan?

El tema aparece en los programas de televisión como un tema de reacción, de polémica y queda ahí. Hay una sensibilidad hacia los animales muy fuerte que debe lograr una síntesis con todas la visiones que hay de bienestar animal y de esta manera impulsar el sistema político. Lo que se necesita es que el parlamento empiece a trabajar el tema leyes , sanciones y eventualmente sancionar una ley que implique la creación del instituto de bienestar animal. Hay una comisión de bienestar animal en el Parlamento a la cual nosotros habíamos planteado la posibilidad de algunos proyectos pero esa comisión no ha logrado dar avances.