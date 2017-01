La bancada de ediles del Frente Amplio de Maldonado resolvió anoche trasladar a la fuerza política la definición sobre el llamado a sala del Intendente Enrique Antía en relación a los incrementos en la contribución inmobiliaria.

Por tanto, será la Mesa Política Departamental del Frente Amplio de Maldonado la que tome la decisión política, confirmaron a LA REBUBLICA fuentes de la bancada del FA. “La idea es que sea todo el Frente Amplio, su órgano máximo de dirección departamental, el que defina si convoca o no al intendente a la Junta”, señalaron las fuentes.

El motivo de llamado a sala es el aumento del monto mínimo de la contribución inmobiliaria en el departamento que provocó un incremento, promedio del 80%, que superó 10 veces el valor de la inflación.

El pasado 26 de diciembre, una delegación de la Mesa Política del FA de Maldonado se reunió con el intendente Antía a fin de hacerle una serie de planteos, entre ellos, la eliminación del mínimo dela Contribución InmobiliariaUrbana aprobado en el Presupuesto Quincenal.

El FA entiende que la definición de este mínimo “encarece el aporte impositivo de la población de menos recursos y patrimonio sin afectar a los medianos y grandes contribuyentes, proponiendo la aprobación de una norma que establezca la suspensión del artículo del Decreto presupuestal que lo implementa”.

Sin embargo este pedido dela Mesa del FA no fue tenido en cuenta por Antía, quien dijo que aplicó este aumento en la contribución en conocimiento de los alcaldes de San Carlos y Piriápolis. No obstante, ambos gobernantes locales aclararon que no dieron ningún consentimiento para efectuar un ajuste generalizado de los padrones del departamento.

Susana Hernández, presidente de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, dijo a FM Gente que su fuerza política rechaza que se aplique un aumento masivo de la Contribución Inmobiliaria en la “franja mínima”, porque se afecta a la población de menores recursos. Destacó que en esto influye “la visión” del intendente Antía, que es distinta a la de la izquierda. Además, descartó que el FA no se haya “animado” a aplicar este incremento.

Hernández recordó que una delegación del FA se reunió el lunes 26 con el intendente Antía. Dijo que a fuerza política le planteó al intendente respecto a este tema, y en forma previa, “eliminar” una disposición presupuestal sobre la Contribución Inmobiliaria, “porque entendemos que encarece el aporte impositivo de la población de menos recursos” y “no está afectando a pequeños y medianos contribuyentes”.

“Lo que le estábamos proponiendo al intendente era que aprobara la norma que establecía la suspensión de la norma del artículo presupuestal que lo implementa. Tenemos una mirada diferente respecto a de dónde deben salir los recursos para la Intendencia”, señaló.

“Nosotros teníamos, por ejemplo, el ‘retorno por mayor valor’, que se le cobra a las construcciones de los grandes edificios, que estaba destinado específica a políticas sociales. El actual intendente, en uso de sus facultades y con la aprobación de la Junta Departamental, ‘pone en suspenso’ dicho el decreto”, agregó.

Destacó que, “entonces, el criterio del Ejecutivo es el aumento en las franjas de la que pagaba menos. Obviamente, la discrepancia tiene que ver con esto, con las visiones”.

Expresó que “lo que no comparto del Ejecutivo departamental actual es que diga que la izquierda no se animó a hacer este aumento. El Frente Amplio lo que miró fue una forma diferente de tributar, con esto de que pague más el que tiene más y que pague menso el que tiene menos”.

Hernández consideró que “tiene que existir un trabajo de reaforo catastral”, para que exista justicia tributaria y abogó por “una política de Estado” a nivel del departamento en esta materia. Dijo que hay que tomar en cuenta la propiedad y su ubicación. “No puede tributar los mismo una propiedad similar en un lugar con todos los servicios a otra que está en una zona inundable”, señaló.

Destacó que, por este motivo, se debe realizar una tarea conjunta entre la Intendenciay la Dirección de Catastro.

Franja mínima

Respecto a la situación actual, la presidenta del Frente Amplio local dijo que “lo que no compartimos es que se aumente en forma masiva a la franja mínima”.

De todas formas, señaló Hernández que “la ciudadanía votó a un gobernante, a un intendente, que está legitimado por la ciudadanía, que define suspender el ‘retorno por mayor valor’ y subir la franja mínima… Está teniendo una mirada que no es la que tiene la izquierda”.

Antía negó “tarifazo”

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, negó que el incremento de la Contribución Inmobiliaria sea un “tarifazo”, como denunció el actual diputado frenteamplista y ex jefe comunal Óscar de los Santos. Antía aclaró que con el ajuste se actualizaron los aforos de propiedades de zonas costeras como José Ignacio, que pagaban apenas 4.000 pesos de contribución por año.

El MPP reclama al intendente por “descontrolada” suba de impuestos

La bancada de ediles de MPP Maldonado emitió un comunicado cuestionando el “descontrolado aumento de impuestos de contribución inmobiliaria” que dispuso la Intendencia de Maldonado. Manifestó que planteará a la bancada de ediles del Frente Amplio, la suspensión inmediata del cobro del impuesto de video vigilancia y del reaforo, indicó a FM Gente el edil Eduardo Antonini.

Los ediles del MPP se pronunciaron ante lo que consideraron un “descontrolado aumento de impuestos de contribución inmobiliaria en el Departamento de Maldonado, que ha generado múltiples reacciones por parte de los contribuyentes”.

Por estos motivos, “plantearemos en forma urgente ante la bancada de ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental de Maldonado” la “suspensión inmediata del cobro del impuesto para la instalación de Cámaras de Video vigilancia, hasta que las mismas se instalen frente a cada padrón tal como se prometió en la campaña electoral” y la “suspensión inmediata de los reaforos, hasta que Antía explique cuál ha sido el criterio concreto de incremento de impuestos”.

También se reclamará “extender el plazo de pago de la patente de rodados hasta el 31 de marzo, ya que muchos contribuyentes no podrán pagar la misma, considerando los brutales aumentos de contribución inmobiliaria que deben enfrentar en los dos primeros meses del año”.

La resolución remarca, “por último, en lo que respecta al reaforo de las propiedades en Piriápolis, corresponde aclarar que no hubo ningún acuerdo entre el Compañero Alcalde Mario Invernizzi y el Intendente Enrique Antía, tal como lo expresa algún medio de prensa”.

El edil del MPP, Eduardo Antonini, dijo a FM Gente que en la reunión de bancada, que se cumplirá este jueves, se va a plantear el llamo a sala a Antía.

“Creemos que hay varios compañeros que están en la misma sintonía”, tras este “aumentazo” en la Contribución, señaló.

El curul señaló que si bien se puede compartir que se revise el aforo de una vivienda de José Ignacio, como han dicho las autoridades municipales a manera de ejemplo, “no se puede entender que se hizo un reaforo en el Pueblito Obrero de Piriápolis, que es donde viven los trabajadores” y se está pagando ahí “hasta 20 y pico de mil pesos de Contribución, ahora”.

“O sea que es un reaforo que no entendemos cómo se hizo. Y queremos que el intendente lo explique”, apuntó.

Destacó que también está en tela de juicio el aumento que se dispuso para financiar la video vigilancia, pese a que el intendente dijo que octubre de 2015 que “que no lo iba a poner”.