Compartir Tweet



WhatsApp





Legisladores del Frente Amplio apoyaron a Tabaré Vázquez en alusión al “bullying” que está sufriendo Raúl Sendic por parte de la oposición. José Mujica señaló que con esta campaña se “lastima a la política”, y pidió que dejen a la Justicia actuar sin presiones, mientras que Carballo y Otheguy respaldaron al vicepresidente.

Gerardo Núñez, diputado del PCU, dijo que las operaciones de la derecha “socavan pilares fundamentales de la democracia”. El presidente Tabaré Vázquez había dicho que está de acuerdo con indagar, analizar y debatir toda la información, pero rechazó el “ensañamiento” hacia Sendic y señaló que está basado en denuncias que son investigadas por la justicia y los órganos políticos correspondientes.

“Me parece muy bien marcar errores, irregularidades o analizar si hay o no delito y ponerlo a consideración de la población, pero le pega uno, le pega otro, cuando cae le pegan en el piso, no estoy de acuerdo con eso”, graficó. “Es el bullying más fantástico que he visto en mi vida y me causa asombro el ensañamiento”, señaló. “Que exista autofagia es muy peligroso en un sistema democrático”, agregó

“Es presión para la Justicia”

El ex senador del Frente Amplio Carlos Baráibar confirmó a LA REPÚBLICA que el ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera participó a fines de 2012 en Estados Unidos en el que mencionó la intención de utilizar a los grandes medios de comunicación y al poder judicial para frenar a los gobiernos progresistas en América Latina. A su vez, el vicepresidente Raúl Sendic señaló que la campaña en su contra fue ideada en Atlanta, de la cual habría participado el ex presidente, para atacar a determinados sectores de la izquierda en el continente lo que despertó que Tabaré Vázquez, se refiriera al “bullying” que sufre el vicepresidente.

Legisladores del Frente Amplio apoyaron a Raúl Sendic, al que señalaron como una “víctima” de la campaña que está realizando la derecha continental. El expresidente José Mujica, afirmó que “Tabaré Vázquez tiene todo mi apoyo en cuanto a Sendic”. “Pepe” solicitó que se terminen los juegos mediáticos y “dejemos todo en manos de la justicia, todo lo que sean declaraciones mediáticas son una presión contra la Justicia.Dejemos que trabajen y tomen la decisión que tengan que tomar porque se crea una atmósfera de alarma pública que termina profanando la objetividad. Si mandatamos a la Justicia para que tome una posición se complica”.

Mujica afirmó que con esta campaña se termina “lastimando a la política” como sucede en otros lugares de la región. “Parece que todo está mal, que todo es lo mismo, que no tiene credibilidad ¿qué hace un sistema político sin credibilidad?”, se cuestionó el líder del MPP.

Felipe Carballo, diputado de la Lista 711, dijo que “hay una campaña, en este caso contra el vicepresidente de la República. Un ataque a Sendic y a la fuerza política. Esta no es una campaña diagramada en el país, sino que la derecha en Latinoamérica ha venido atacando permanentemente a los gobiernos progresistas”.Si bien el diputado sostuvo que como en toda gestión, Sendic pudo haber cometido algún error, no se lo puede “atacar” de esta forma.

El senador Marcos Otheguy, que llegó a dicho cargo por integrar la Lista 711 la cual abandonó, dijo que hay, sin duda, una campaña contra Sendic. “Creo que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Sigo creyendo en las cosas que Raúl ha explicado públicamente. Hay que dar los tiempos para que los procesos que hay a nivel judicial se sustancien”, afirmó.

“Buscan desestabilizar los procesos de gobierno”

A su vez, el diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez, dijo a LA REPÚBLICA que “conocemos las acciones de la derecha a nivel mundial, continental y en la región, para desestabilizar los procesos de gobierno y quitar propuestas de izquierda, ósea populares”. “Han trabajado de manera intensa de la desacreditar de los principales propuestas de la izquierda y el progresismo, han intentado ensuciar la cancha, atacando la ética de esas fuerzas políticas, y han sembrado la duda aún sin tener elementos suficientes para demostrar los aspectos que se denuncian”, para lo cual han contado con la complicidad de medios masivos de comunicación que se encargan de instalar “eso como verdad”. Y tras esto “no importa que argumento pongas, después que te acusaron perdiste el carácter de inocente. Es difícil que aún presentando las pruebas, aún engranando cada uno de los puntos de la acusación, se puedas revertir de la población los aspectos que se denunciaron”.

La oposición le salió al cruce a Vázquez

Pablo Mieres, senador del Partido Independiente dijo respecto al “bullying” que Vázquez dijo sufría Sendic que “el principal ensañado consigo mismo es el vicepresidente”. “Es el que ha generado todo esto. Son sus declaraciones, su gestión, sus negativas, sus cambios de opinión y mentiras”, afirmó en Telenoche, asegurando que se “tienen convicciones de que hubo problemas con la gestión de Ancap que tiene que dirimirse en la Justicia”.

El senador colorado, Pedro Bordaberry compartió en su cuenta de twitter la definición de la palabra bullying: “Definición de bullying: acoso escolar o entre escolares”. Conrado Rodríguez, diputado colorado expresó que “los partidos políticos recogen lo que ha venido sucediendo”. “El vicepresidente ha mentido públicamente con respecto a su título y eso genera el eco en toda la población. Lo mismo con Ancap. El tema de bullying no existe”.

Desde el Partido Nacional, Jorge Gandini afirmó que si Sendic “usó la tarjeta corporativa para comprarse ropa deportiva, joyas, colchones y demás, y criticarlo u observarlo es hacerle bullying” se está cometiendo una “deformación de la realidad”.

Por su parte, el senador Luis Lacalle Por expresó que “con o sin intención el Presidente menosprecia la situación de todos los que sufren el bullying”.

Desde el Frente Amplio también surgieron críticas. Esteban Valenti dijo que “con las cosas que acumuló Sendic en otros países ya lo hubieran destituido. Si está de vice es por responsabilidad de Tabaré Vázquez; hoy ya no cumple la función de vicepresidente”.

Darío Pérez por su lado expresó que Sendi debió haber renunciado y “no le estoy haciendo bullying. Nunca dejé que patearan a nadie en el piso. Reivindico el derecho de criticar lo que no me parece bien y la autocrítica del Frente Amplio. Sobre la “autofagia” a la que se pronunció Vázquez, el diputado expresó: “Puede ser destructiva, pero también regenerativa. La autofagia tiene la capacidad de restablecer el equilibrio dentro de la célula”.

“Son operaciones peligrosas”

Respecto a las maniobras mediáticas que terminan en procesos judiciales, el diputado del FA Gerardo Núñez indicó que estas son “operaciones muy peligrosas”, debido a que “socavan pilares fundamentales de la democracia y abre paso a dos posibles escenarios, al escenario donde actúen las fuerzas militares o bien instalando personas o personajes que vienen a cambiar lo malo que sucede.

Esa es la estrategia de la derecha en la región para abrirse paso jugando en un escenario de mucha peligrosidad, no se si son concientes del daño que se le hace a la democracia cuando se hacen denuncias que no se pueden demostrar”. La conspiración podría derivar en Golpe de Estado encubierto por juicios para Núñez y el “caso de Brasil es un ejemplo bien claro, fue lo que pasó también en Paraguay. Muestran una faceta aparentemente democrática que respeta los aspectos jurídicos”.

Al respecto de la participación de Luis Lacalle Herrera en el “Plan Atlanta”, el diputado comunista afirmó que “sabíamos que el ex presidente viene coordinando eso con otros parlamentarios de su partido, con la derecha internacional, representantes muy conservadores que le han hecho mucho daño a pueblos donde estuvieron gobernando. Se organizan, pelan por sus objetivos y ante eso la izquierda tenemos que estar atentos, protegiendo y cuidando la unidad”, enfatizó.