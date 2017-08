FENAPES aprobó paro de 24 horas en rechazo a decisión del CES

Compartir Tweet



WhatsApp





Federación Nacional de Profesores de Enseñaza Secundaria (FENAPES) aprobó en la pasada jornada realizar un paro de 24 horas a realizarse en los primeros días del mes de setiembre en rechazo a la decisión del Consejo de Educación Secundaria (CES) de mantener la elección de horas docentes por más de un año.

El sindicato docente, mediante un comunicado, señaló que las “autoridades del CES vuelven a insistir con su planteo de elección de docentes por más de un año, como la gran solución a todos los problemas que hoy tiene enseñanza secundaria. Saben las autoridades, porque se los han dicho sus organismos asesores, que este no es un problema estructural a resolver así como tampoco están las condiciones dadas para llevarlo a cabo. No es desde el desconocimiento de la realidad ni desde argumentos que la tergiversen o queriendo imponer que van a poder concretar este objetivo”, dice un comunicado del sindicato docente”. Por lo que se le exige a Secundaria ““la inmediata convocatoria a concursos en los diferentes cargos”, manifestando que de no tener respuesta alguna o avances sustantivos en una semana “solicitaremos un ámbito de Negociación Colectiva en el ámbito de la DINATRA (MTSS)”.

“En virtud que la estabilidad laboral conlleva resolver problemas estructurales tales como el salario, la estabilidad de planes y grupos, la creación de cargo, así como políticas sistemáticas de concursos, entendemos que no existen condiciones para desarrollar ninguna experiencia de elección por más de un año en ningún punto del territorio nacional”, expresa el comunicado de FENAPES, que concluye indicando que “dado el conflicto existente, se aprueba la realización de un paro nacional de 24 horas con movilización, cuya fecha será resuelta por el Comité Ejecutivo y el cual debiera desarrollarse dentro de la primera semana de setiembre”.