En Facebook circula una falsa advertencia sobre un ‘hacker’

Esta semana empezó a circular en Facebook un mensaje de advertencia sobre el peligro que pueden correr los usuarios de esta red social si añaden a un tal Jayden K. Smith a su lista de amigos. Sin embargo, expertos y numerosos medios de comunicación aseguran que se trata de un engaño y que esta advertencia es falsa, informa NBC.

En el mensaje se advierte que si un usuario llamado Jayden K. Smith nos envía una solicitud de amistad, no hay que admitirla porque es un ‘hacker’ y va a robar los datos personales de toda gente que admita su solicitud de amistad y los de sus amigos.

Brian Kelly, director de seguridad de información (CISO) de la Universidad Quinnipiac en Connecticut (EE.UU.), comentó que en este “mensaje realmente viral” incluso el lenguaje es sospechoso y que la advertencia es falsa. El experto añade que el mensaje no es peligroso de por sí, asegura QUE no hay motivo para la preocupación y aconseja únicamente eliminarlo.

No obstante, Kelly recuerda que la propagación de información falsa recibida de gente que usted no conoce sí que es peligrosa. En este sentido, el experto sostiene que a la hora de revelar algunos datos personales en su página de Facebook y establecer los ajustes de seguridad hay que ser consciente de que “cuanto más información usted coloque allí”, más atractiva va a ser su página para “tipos malos”. Sin embargo, evidentemente, este Jayden K. Smith no es uno de ellos.