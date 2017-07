Fue violada, tuvo un aborto espontáneo y la condenan a 30 años de cárcel

Compartir Tweet



WhatsApp





En El Salvador, Evelyn Beatriz Hernández Cruz, de 19 años de edad, fue sentenciada por el delito de “homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido”, según informaron los tribunales salvadoreños.

La joven había sido ingresada a un hospital de Cojutepeque, en el norte de San Salvador, el 6 de abril de 2016. Evelyn Beatriz -quien desconocía estar embarazada- tuvo un parto en una letrina de su casa, donde perdió el conocimiento tras sufrir un fuerte sangrado, y el bebé murió.

Según organizaciones locales, Evelyn había sido violada meses antes pero, por miedo, no lo había denunciado. En el hospital adonde la llevó su madre, la joven fue denunciada y detenida por supuestamente abortar.

Una ONG salvadoreña que promueve la despenalización del aborto terapéutico criticó el proceso judicial que terminó en la condena de la joven.

Según Alberto Romero, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, el juicio fue similar al que han pasado otras 30 mujeres que, al no poder ser acusadas de abortar, fueron condenadas a penas de entre 30 y 12 años de prisión por delitos como homicidio agravado.

Esta sentencia deja al descubierto “la fragilidad del sistema judicial, que no da ningún tipo de garantías procesales” a las mujeres, y “como se juzga en base a prejuicios y a la aplicación de estereotipos de género, del comportamiento que se supone debería tener una mujer”, sostuvo Romero.

“Desde el punto de vista jurídico la jueza no tiene de dónde agarrarse” para sustentar la condena, comentó Romero, y relató que la misma jueza “dijo específicamente que no existe ninguna prueba directa, pero que estaba convencida” de que la joven era “responsable intencional de la muerte” del bebé.

“La ley anti-aborto en El Salvador solamente está causando dolor y sufrimiento a innumerables mujeres y niñas y sus familias. Esta ley va en contra de los derechos humanos y no tiene lugar en este país ni en ningún otro,” dijo por su parte Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En octubre de 2016, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, contrario a la oposición, que ha pedido incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.