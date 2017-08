Compartir Tweet



La nueva relación diplomática entre Estados Unidos y Cuba que comenzó hace dos años se vio enturbiada por lo que funcionarios estadounidenses creen se trató de una serie de extraños incidentes en los que varios diplomáticos norteamericanos en La Habana sufrieron pérdida auditiva severa atribuida a un dispositivo sónico encubierto.

Incluso se cree que los funcionarios diplomáticos podrían quedar sordos tras el insólito incidente, que causó como represalia de EEUU la expulsión de dos funcionarios de la embajada cubana en Washington. Los diplomáticos de Estados Unidos empezaron a sufrir una inexplicable pérdida auditiva en el otoño de 2016, de acuerdo con funcionarios al tanto de la investigación del caso. Varios de los diplomáticos eran recién llegados en la embajada, que reabrió en 2015 como parte del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba del entonces presidente Barack Obama.

Algunos de los síntomas que los diplomáticos presentaron eran tan severos que se vieron obligados a cancelar sus giras antes de tiempo y regresar a Estados Unidos, dijeron funcionarios. Después de meses de investigación, las autoridades de Estados Unidos concluyeron que los diplomáticos habían sido expuestos a un dispositivo sónico avanzado que operaba fuera del rango del sonido perceptible y que había sido desplegado ya sea dentro o fuera de sus residencias. No queda claro por el momento si el dispositivo era un arma usada en un ataque deliberado o si tenía otro propósito.

Los cañones que emiten un ruido de baja frecuencia son utilizados desde hace años para dispersar manifestaciones, pero también existen desarrollos secretos de señales infrasónicas con efectos letales: desde mareos hasta la muerte. De comprobarse el ataque, se trataría de una situación sin precedentes en el uso de las llamadas “armas acústicas”, que van desde aparatosos dispositivos montados sobre camiones para controlar manifestaciones o grandes grupos de personas, hasta diminutos aparatos con frecuencias imperceptibles infrasónicas.

Los Dispositivos Acústicos de Largo Alcance (LRAD, en inglés), también llamados “cañones sónicos”, forman parte del primer grupo y son utilizados actualmente por las fuerzas de seguridad para controlar manifestaciones.

Se trata de un disco montado sobre un vehículo, que emite un sonido agudo en un frecuencia baja de 2,5 khz y en un arco de entre 30° y 60°, es decir unos 150 decibeles dirigidos con gran precisión, según datos del fabricante. Su alcance es de 3,5 kilómetros aunque el poder se reduce a cada metro. Comúnmente se considera que 130 decibeles es el umbral del dolor para los humanos, mientras que una conversación ocurre en los 60. Sus efectos incluyen los dolores de cabeza, náuseas, pánico y, claro, una potencial pérdida auditiva, y fue utilizado por primera vez en 2004 durante una protesta en Pittsburgh, Estados Unidos.

Sin embargo, esta no es la única aplicación para las armas acústicas. Las principales potencias del mundo se encuentran desarrollando armas que utilizan infrasonidos, emitidos a una frecuencia menor a 20 hz que no puede ser escuchada por el oído humano.

“Puede que sea bastante serio. Hemos trabajado con los cubanos para tratar de saber qué pasó. Ellos insisten que no saben, pero es un caso bastante preocupante y problemático”, dijo un funcionario del Departamento de Estado bajo anonimato a CNN.

Estados Unidos tomó represalias expulsando a dos diplomáticos de la embajada cubana en Washington el 23 de mayo, de acuerdo con la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. No dijo cuántos diplomáticos estadounidenses fueron afectados ni confirmó si alguno sufrió de pérdida auditiva, lo único que señaló es que tenían “diversos síntomas físicos”. El gobierno cubano dijo a través de un comunicado el miércoles por la noche que “Cuba jamás ha permitido ni permitirá que el territorio cubano sea utilizado para cualquier acción en contra de funcionarios diplomáticos acreditados ni sus familiares, sin excepción”.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que fue informado de los incidentes el 17 de febrero y que inició una “investigación exhaustiva, prioritaria y urgente por indicación del más alto nivel del gobierno cubano”. Señaló que la decisión de que dos diplomáticos cubanos abandonaran el territorio de Estados Unidos fue “injustificada e infundada”.

El ministerio dijo que creó un comité interinstitucional de expertos para el análisis de los hechos y reforzó las medidas de seguridad en la embajada de Estados Unidos y en las residencias de los diplomáticos estadounidenses. “Cuba es considerada universalmente como un destino seguro para visitantes y diplomáticos extranjeros, incluidos los estadounidenses”, se leyó en el comunicado.

Funcionarios estadounidenses dijeron a la agencia The Associated Press que unos cinco diplomáticos, algunos de ellos con sus esposas, habían resultado afectados y que ningún niño estuvo implicado. El FBI y el Servicio de Seguridad Diplomática ya están investigando el suceso. Cuba emplea un aparato de seguridad del Estado que mantiene a un número no revelado de personas bajo vigilancia, y diplomáticos estadounidenses son de los más monitoreados en la isla. Al igual que prácticamente todos los diplomáticos extranjeros en Cuba, los afectados por los incidentes vivían en viviendas pertenecientes y mantenidas por el gobierno cubano.

Nauert dijo que los investigadores todavía no tenían una explicación definitiva sobre los incidentes pero recalcó que ellos toman esto “muy seriamente”, como lo muestran las expulsiones de los diplomáticos. “Solicitamos su salida como una medida recíproca dado que algunas asignaturas del personal estadounidense en La Habana tuvieron que ser reducidas debido a estos incidentes”, explicó. “De acuerdo con la Convención de Viena, Cuba tiene la obligación de tomar medidas para proteger a los diplomáticos”.

Los diplomáticos estadounidenses en Cuba dijeron que han sufrido acoso ocasional por años después de la restauración de lazos limitados con el gobierno comunista en la década de 1970, acoso que tuvo respuesta recíproca por parte de agentes de Estados Unidos contra diplomáticos cubanos en Washington. El uso de dispositivos sónicos para dañar intencionalmente a diplomáticos no tiene precedente.