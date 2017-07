Compartir Tweet



Técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama/Mvotma), que efectuaron una inspección en la zona del departamento de Paysandú donde se registraron una serie de explosiones “extrañas” o “sospechosas”, según manifestaron vecinos del lugar y versiones que circularon en las redes sociales durante toda la pasada jornada, confirmaron que estas detonaciones provenían de una cantera, por lo que esta empresa no podrá hacer ninguna voladura más hasta tener un plan que de garantías, según confirmaron a LA REPÚBLICA desde la Dinama.

Se puntualizó que esto no quiere decir que no pueda trabajarse en la zona, como ser extraer las piedras ya explotadas, sino que no se pueden efectuar nuevas explosiones en el sitio hasta que la empresa no asegure que las va a efectuar de una manera segura, sin generar la preocupación en los vecinos de la zona.

Cabe explicar que este tipo de detonaciones, las empresas que se dedican a la extracción de piedras las hacen normalmente una vez por semana.

Horas antes, los expertos de la Dinama habían partido desde Montevideo, junto a un equipo de geólogos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR) hacia tierras sanduceras para verificar el origen de los temblores y ruidos denunciados por los vecinos de las localidades de Guichón, Merino y Piñera.

Dinama instaló equipos de monitoreo

En ese marco, el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, explicó a LA REPÚBLICA que luego de recibidas las denuncias, el organismo se puso en contacto con el Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU/UdelaR), que también había recibido reportes del caso, con el intendente de Paysandú y con la alcaldesa de Guichón y se dispuso una delegación conformada por Dinama, Facultad de Ciencias y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para ver que estaba sucediendo, dado que los vecinos decían que hubo un estruendo y un rato después de eso sintieron que los techos y las ventanas temblaban.

El jerarca agregó que “hoy (ayer) en la mañana se cotejó con la red de sismografía de la Facultad de Ciencias y se detectó que algo sucedió a esa hora y todo indica que fueron actividades extractivas que se realizan en la zona”.

Añadió Nario que “los técnicos de Dinama van a investigar de qué manera se hicieron estas explosiones. La hipótesis más firme es que fue una actividad mal hecha en lo que hace a la explosión. Todo indicaría que eso sería lo que lo causó. Si se confirmara esta hipótesis no permitiremos que se hagan voladuras hasta contar con las garantías necesarias”.

Para hacer un seguimiento de la situación, ayer se instalaron equipos de monitoreo.

Cabe destacar que la onda expansiva se sintió en varios kilómetros a la redonda, pero no hubo afectaciones ni materiales ni personales en la zona.