La subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Edith Moraes, expresó que se debe observar lo medular de las diversas experiencias educativas con el objetivo de adecuarlas a nuestro país.

Agregó que preocupa a las autoridades el alto índice de repetición lo que trae aparejado el abandono del ciclo educativo por parte de los jóvenes.

“Intercambiar experiencias es muy favorable cuando lo que se busca es transformar la educación para adecuarla a las necesidades del S XXI. Pero, sobre todo, teniendo en claro que dicha modificación debe hacerse bajo el principio de que las oportunidades deben ser para los ciudadanos, sin ninguna clase de distinción.

Por tanto, lo que buscamos es educación para todos y a lo largo de toda la vida. Y ese es el gran desafío”, declaró Moraes a REPÚBLICA Radio, que se emite por lacatorce10 en referencia el encuentro que se realizará hoy, denominado “Los Desafíos de la educación del Siglo XXI, la experiencia de Finlandia. Una reflexión colectiva, camino al Tercer Congreso Nacional de la Educación”.

Dicha reunión contará con la disertación de dos expertos de Finlandia Matti Kuorelathi, profesor y ex director del Departamento de Educación de la Universidad de Jyväskylä de Finlandia, y Aki Ossi Tornberg, doctor en educación por la Universidad de Laponia y consejero del Ministerio de Educación de Finlandia.

Los oradores brindarán su opinión sobre temas como globalidad del sistema educativo y reforma curricular finlandesa de 2016. La actividad se realizará en la Sala Idea Vilariño de la Torre de Antel y será transmitida por videoconferencia en diferentes salas de todo el país.

Opinión sobre el modelo finlandés

Según Moraes, el modelo de educación finlandés desemboca en una reforma de 2010, la que forma parte de un proceso que comenzó hace más de 50 años. “En esta reunión se mostrará el proceso finlandés que ellos lograron en unos cuantos años y que ha significado un cambio muy profundo en materia de educación de su país”.

“Lo que queremos ver es cómo están trabajando, hoy pero, sobre todo, cómo conformaron este proceso para llegar a los resultados que logran en el presente. Tienen un acompañamiento de los estudiantes muy interesante que puede sugerir varios planes de acción para nuestro país”.

Asimismo, explicó que lo medular es observar el aporte de los dos expertos para poder analizar cómo puede ser trasplantado a Uruguay. Agregó que este evento se circunscribe al tercer Congreso Nacional de Educación, el cual recibe gran cantidad de información. “Todos estos datos estarán a disposición de los ciudadanos. Los padres y madres de familia opinarán acerca de qué educación quieren para sus hijos y propondrán cuáles son las acciones que hay que realizar para que esos objetivos se cumplan”.

Los desafíos de la educación

Para la subsecretaria el principal reto de la educación uruguaya radica en los altos índices de repetición, que traen aparejado un abandono temprano de los jóvenes de las instituciones educativas. “Es una secuencia problemática. Nosotros tenemos que abordar esta problemática con estrategias de política educativa”.

Asimismo, Moraes explicó que con respecto a esta problemática se han comenzado a aplicar acciones para solucionarla. Una de ellas es extender el tiempo pedagógico. La subsecretaria explicó que cuando un joven repite lo hace porque el ritmo y el tiempo del año lectivo es insuficiente para que el alumno alcance los aprendizajes requeridos. “Sin embargo, cuando uno extiende el tiempo pedagógico, a través de la modalidad de escuelas y liceos de tiempo completo, se están generando otras condiciones”.

A su vez, mencionó que algunas estrategias, realizadas para solucionar los desafíos educativos, están llevándose a cabo pero advirtió que es necesario analizar otras medidas para que puedan ser implementadas simultáneamente. “No queremos que el alumno quede por la mitad del camino sino que llegue hasta el fin de la obligatoriedad y que realice educación terciaria. Eso es lo que deseamos para todos los jóvenes uruguayos”.

Los pasos que se han dado hasta ahora

Con respecto a este tema, la jerarca dijo que uno de los pasos realizados ha sido detectar y acompañar el seguimiento de cada uno de los estudiantes. “Eso se ha logrado en este año. Hemos buscado que todos los que terminan Primaria e inicien la educación media estén acompañados. Para eso, se hizo un seguimiento importantísimo con un sistema informático”.

Afirmó que se monitorearon los alumnos que salieron de sexto año de Primaria con el objetivo de que todos ingresaran al liceo. “Cuando en marzo, unos dos mil alumnos no habían hecho su inscripción definitiva empezamos a trabajar con el Mides para ubicar a esos estudiantes. Nos quedan 500, que siguen siendo buscados.

Es importante destacar que esos alumnos pueden ingresar en cualquier momento del año y este es un gran avance que hemos hecho. Por tanto, hemos generado las condiciones para que la obligatoriedad y la educación se cumplan”.

Moraes afirmó que es necesario pensar en los contenidos educativos que se pretendan impulsar, porque ese es uno de los principales desafíos de nuestro país. “Tenemos que pensar en cuáles son las aptitudes y los valores que deben tener los niños y jóvenes para poder ser realmente ciudadanos de este siglo.

Una promoción ciudadana siempre fue el objetivo y hasta la razón de ser de los sistemas educativos, pero lo que es distinto hoy es el ejercicio de la ciudadanía, ya no podemos hablar de ciudadanos uruguayos sino que actualmente nos referimos a ciudadanos del mundo”.

Los conocimientos necesarios

Para la subsecretaria, la lectura, la escritura y el cálculo siguen siendo los conocimientos que deben ser brindados en la Educación Primaria.

“Si logramos que se garanticen, aseguramos que el alumno pueda seguir aprendiendo en los niveles superiores. En este sentido, no hay cambio en el énfasis de los conocimientos requeridos pero lo que sí se transforma es la manera de enseñar, porque la lectura y la escritura se manifiestan socialmente de manera distinta por los soportes, es decir, los medios tecnológicos, y por el uso.

Por tanto, el eje de la Educación Básica sigue siendo estos conocimientos para que el alumno pueda transitar por la Educación Media sin tener grandes obstáculos”.

Sin embargo, advirtió que dichas habilidades no son las únicas importantes. La capacidad comunicativa es otra que debe ser foco de atención en la educación.

“En este siglo, dominado por la comunicación, es muy importante manejarse con los medios, los modos y las formas. Por eso consideramos que es clave el incentivo de una segunda lengua”, enfatizó.

En su opinión, la creatividad es otra destreza de suma relevancia debido a que la sociedad no conoce cómo serán los trabajos del futuro. “La creatividad, la capacidad cognitiva y socioemocional de los niños, para adecuarse a las nuevas realidades, son aspectos que hay que desarrollar tempranamente. La resolución de problemas es una habilidad que necesitan tener los jóvenes de este siglo. El país no se puede dar el gusto de no atender eso, porque el desarrollo del Estado depende del progreso de los jóvenes que hoy son niños”.