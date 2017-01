Etchandy: “Llegamos a esto porque los dirigentes fueron sobrepasados por los barrabravas”

Por: Francisco Connio

Más allá de que la Secretaría de Deportes tiene visibilidad por lo que realiza en pos del desarrollo del deporte en nuestro país, también es cierto que últimamente, ha cobrado vital importancia, porque el tema de las medidas para erradicar la violencia en el fútbol, lo tiene como un miembro trascendente en el desarrollo de la implementación de las mismas.

El subsecretario de Deportes, el Dr Alfredo Etchandy, ha sido quien ha participado en muchas de las reuniones llevadas a cabo cumpliendo un rol preponderante, en cuanto a que todo se desarrolle dentro de las normas preestablecidas.

En diálogo con LA REPÚBLICA, este dirigente, periodista, pero hombre de fútbol en definitiva, habla obviamente de su presencia en estas reuniones con AUF, nos da su visión de porque se ha llegado a esta implementación de medidas extremas, denunciando que los dirigentes de AUF no fueron firmes en su momento, dejando que los violentos, -integrantes de barras bravas-, aprovecharan el fútbol para cometer delitos que están conectados con otros negocios.

-Alfredo, ¿cuándo asumió presentía que la Secretaría de Deportes en algún momento iba a tener un rol tan preponderante como lo tiene hoy cuando se habla de erradicar la violencia del fútbol?

-Lo sabia y lo asumí desde le primer momento; es mas cuando se hizo la Ley de la Secretaría del Deporte, (cuando se separa del Ministerio de Turismo) la Secretaría de Deporte ya era parte de la Comisión Honoraria de Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. Y la ley que creó esta Secretaria le otorgó la Presidencia de la Comisión o sea que presidimos la Comisión Honoraria de la ley 17951, que tiene carácter asesor. Pero desde ahí hemos tratado de impulsar varias cosas y muchas de las que hoy están en boga fueron impulsadas desde allí con informes para las personas que correspondían.

-Sin embargo como hombre, de fútbol muchas veces escuchamos fustigar a los violentos. ¿Piensa que la violencia en el fútbol es una copia foránea o propia de la idiosincrasia cambiante de los uruguayos?

-La violencia en el deporte, en el fútbol, empezó hace varias décadas y no se encaró directamente como se debía desde un primer momento, cuando se fueron formando las barras bravas.

Despues se buscaron fórmulas para separar las hinchadas, para hacer zonas de exclusión y todo ese tipo de cosas que en definitiva no terminaron de erradicar la violencia, porque no fueron al meollo de la cosa.

Posteriormente estos grupos se unieron con otros negocios colaterales, que generaron un clima diferente, distinto, donde los dirigentes fueron sobrepasados, a veces por miedo o a veces porque no tuvieron una respuesta inmediata para parar las cosas. Por lo tanto para sacar del fútbol a los violentos, se requieren soluciones firmes.

El diagnóstico es claro ¿porque hay violencia en el fútbol? Y porque van grupos violentos a cometer delitos que están conectados con otros negocios Y la solución es sacarlos del fútbol, el tema es como hacerlo.

Entonces lo que se trata con el Decreto del presidente y de otras medidas es tratar de evitar que estos violentos sigan yendo al fútbol.

-¿Estas medidas alcanzarían para frenar la violencia o hace falta seguir ajustando detalles en el futuro?

-Siempre va a quedar algún detalle y todo es mejorable. Esto no va a tener una solución de un viernes para un lunes, pero va a ayudar enormemente para sacar a los violentos del fútbol. Todo este nuevo sistema de venta de entradas, de control de acceso a los escenarios, de implementación de las cámaras de identificación facial, que el Ministerio del Interior hace mas de cuatro años que le esta pidiendo a la Asociación Uruguaya de Fútbol, mas otra serie de medidas que se están tomando,- como que la AUF tenga un departamento de Seguridad con expertos-, serán medidas que colaboren y que ayuden a todo este tema. Pero siempre quedarán detalles a perfeccionar.

-¿Toda esta violencia que vemos en el fútbol, se genera por el apasionamiento en el ámbito profesional o el fanatismo lleva a lo amateur también ?

-La violencia que se manifiesta en el fútbol es fundamentalmente a nivel profesional, porque hay que tener en cuenta que todas las semanas se juegan más de 3000 partidos de fútbol en el Uruguay y el 80 % no tienen policías. O sea que no es un problema del fútbol en general.

Por ejemplo en el fútbol infantil a veces hay algún problema, pero hay 2000 partidos por semana y no hay un solo policía. Pero hay un dato importante que muchos desconocen: en el fútbol infantil van ocho veces mas gente que en al fútbol profesional.

Mientras la Asociación Uruguaya de Fútbol, sumando todas las Divisionales y Primera División, todos los partidos internacionales, incluyendo a las selecciones no llega a jugar en un año 3500 partidos.

En cambio ONFI juega en un año 100.000 partidos y si le agregamos OFI que tiene 130.000 jugadores fichados, entre ambos forman el paquete más grande de deportistas que tiene el Uruguay, las cifras se disparan.

El ejemplo del básquetbol

“El básquetbol es un buen ejemplo a tomar. También tiene problemas pero ha tenido una actitud importante de sus dirigentes, aplicando penas durísimas lo que ha generado una responsabilidad enorme en los clubes, porque incluso instituciones muy importantes han perdido hasta la categoría. El básquetbol ha trabajado mucho en ese sentido y ha logrado buenos resultados ya que cada club sabe que tiene que tener su equipo de seguridad y cada uno de ellos cumple con esas cosas para evitar otro tipo de problemas. Las penas económicas son grandes y las que vienen de los tribunales durísimas”…

Recuperar el “folclore” de ir a sacar entrada a las ventanillas

Consultado si ya esta perdida definitivamente la forma casi folclórica de llegar corriendo al estadio y sacar la entrada en ventanilla minutos antes de comenzar el partido, Etchandy sostiene: “tengo la ilusión que en algún momento se pueda volver a sacar entradas como antes. Yo que tengo unos cuantos años recuerdo con nostalgia cuando íbamos a los clásicos con diez o doce amigos. Algunos de Peñarol y otros tantos de Nacional, pero compartíamos la tarde ganara quien ganara y no había problemas”.

“Ahora hay soluciones y nueva tecnología que ayuda y que me parece que hay que utilizarla, por comodidad o en gran medida para evitar precisamente el accionar de los violentos en el fútbol”.