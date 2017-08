Compartir Tweet



Diego Aguirre respondió tratando de evitar entrar en polémicas tras la declaración que formuló el futbolista Tino Costa tras ser cesado en el plantel de San Lorenzo.

La carta de despedida de Tino Costa de San Lorenzo fue dirigida a todos los hinchas cuervos y también a una persona particular: Diego Aguirre. El mediocampista con pasado europeo culpó al DT de haber sido el encargado de alejarlo de Boedo y también de faltarle el respeto por la forma en que le comunicó que no lo tendría en cuenta.

En su carta, Costa expresó: “Queridos hinchas de San Lorenzo. Por este medio quiero despedirme de ustedes. Me voy triste, pero con la felicidad de haberme puesto la camiseta que amé desde pequeño, y habiendo visto a mi padre llorar en mi presentación. Por otro lado, también decir que uno como profesional puede entender que un entrenador no lo tenga en cuenta, pero viendo la forma en que me comunicó que no me quería (un triste audio de Whatsapp), puedo decir que esta persona nunca me ha respetado, y que lamentablemente no está a la altura de este increíble club.

Pensé en publicar ese audio, pero resulta tan humillante y denigrante que prefiero guardarlo para mí. Me voy resignando mi sueño y más cosas, aunque podría quedarme, pero lo último que voy a hacer es perjudicar al club del cual soy hincha. Simplemente gracias a los hinchas y los compañeros, ponerme esta camiseta fue lo mejor que me pasó en la vida”.

Aguirre habló en conferencia de prensa y no quiso entrar en polémica: “A veces hay que entender al jugador, Tino Costa habló desde el dolor de no seguir. Estoy tranquilo por cómo maneje las situaciones e hice las cosas”. Pero el técnico no se quedó ahí y le tiró un palo al agente del jugador: “Hace mes y medio que el representante de Tino Costa está buscando una salida del club”.

Además de la polémica sobre la salida de Tino Costa, se refirió al amistoso en el que San Lorenzo le ganó 1-0 a Godoy Cruz. “Dentro del proceso de preparación para el compromiso por la Libertadores, el rendimiento en el amistoso fue muy bueno. Ver al plantel respondiendo en las prácticas y los partidos es la mejor manera de mostrar cuál es el vínculo con el DT. Queremos pasar el partido ante Emelec, que es fundamental, para después iniciar la siguiente y nueva etapa. Ellos llegan con ritmo de competencia porque el torneo allá no se detuvo. Y nosotros vamos a llegar bien”.

Por último, se mostró conforme con los refuerzos que llegaron al Ciclón pero espera que arribe alguno más.