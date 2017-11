Compartir Tweet



WhatsApp





Para el entrenador de Defensor, el empate en el Parque “Fue un resultado justo, ante un buen equipo, que creció mucho en los últimos tiempos”.

Sobre la importancia del punto en la tabla que desvela a los violetas, Eduardo Acevedo consideró: “Aseguramos mucho de la Anual. Estamos los tres grandes peleando por la tabla más importante. Peleando par a par, con muchísimas diferencias. Nosotros nos reforzamos con dos jugadores y se fueron cuatro. Este grupo de hombres responde siempre en las difíciles. Se levantó con el gol de Nacional, que encima metió al ‘Tata’ apenas se pusieron en ventaja, pero ni se pudo acomodar porque empatamos enseguida”.

“Coraje y personalidad”

En cuanto a la incidencia del gol de Diego Polenta, dijo el DT: “Fue un impacto, además por cómo fue el gol de Polenta, que fue un golazo. Los muchachos tienen un coraje y una personalidad bárbara. Encontramos el empate en el momento justo, aunque me parece que fue el resultado indicado para el partido. Quizás Nacional nos empujó en el segundo tiempo, e inclinó un poco la balanza para su lado. El ingreso de López nos ayudó bastante”.

“Era difícil levantarse después del gol. Pero este equipo tiene personalidad, y lo volvió a mostrar ante un rival difícil y en una cancha ajena. Se nos fue mucha gente, pero los pibes crecen y ofrecen muchísimo. Claro que el 1-0 fue un momento clave, y por suerte la sacamos rápido”, agregó.

Sobre el dominio que le atribuyó a Nacional en el segundo tiempo, ahondó: “Ellos llegaban con centros, era su única vía, e insistía con eso. Sabíamos que iba a pasar eso porque las 40.000 personas te empujan. Nosotros debíamos ser inteligentes, aprovechar nuestras virtudes y conocer nuestras limitaciones físicas”.

Consultado sobre si sacó a Cardacio para que no lo echaran, dijo: “Me demoré seis o siete minutos en sacar a Cardacio. Pasa que el Boca nunca perdía el eje y estaba dando un orden tremendo. Me costó mucho sacarlo. Puse al pibe Cristóbal, que es muy parecido a Cardacio y no queríamos perder esas características”.

Por último, habló sobre el último cotejo que le queda a Defensor en el Clausura, en el cual procurará abrochar la Anual: “Va a ser a muerte con Fénix. Así nos juegan todos. Nosotros vemos vídeos constantemente, y muchos cambian cosas para enfrentar a Defensor. Yo lo entiendo”.

-Dos bajas de peso

Defensor está acostumbrado a disimular bajas, y deberá volver a hacerlo el próximo fin de semana ante Fénix. Para dicho encuentro, no contará con Mathías Cardacio ni Matías Cabrera, quienes ayer recibieron su quinta amonestación. Eso sí: estarán “limpios” para la definición del Uruguayo.