Por: Mariana Peralta

Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante más famoso de Colombia dijo a LA REPÚBLICA que ya trabaja para llevar al cine la verdadera historia de su padre. “Las formas como lo han presentado las series han hecho creer a los jóvenes que ser traficante es cool, que está de moda y que les da poder, mucho dinero, chicas y automóviles lujosos. Todo eso es una mentira, la realidad es todo lo contrario”.

Juan Pablo Escobar, (desde 1993, Juan Sebastián Marroquín Santos) hijo de Pablo Escobar Gaviria llegó a Punta del Este para presentar su nuevo libro “Pablo Escobar in fraganti, lo que mi padre nunca me contó” (Editorial Planeta).

El escritor brindará una conferencia este viernes a las 20 hs en el Espacio Cultural WMW (Avda. Roosevelt y San Remo) con entrada libre y gratuita.

In fraganti. Así queda Pablo Escobar en este segundo libro de su hijo Juan Pablo. Después de recorrer Colombia y entrevistar a personajes del bajo mundo que se habían negado a hablar con él, el primogénito del jefe del cartel de Medellín no oculta el desconcierto por sus hallazgos. En la idea de redescubrir a su padre, Juan Pablo construye reveladores relatos.

“Estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido este nuevo libro, la gente en Uruguay lo ha elegido y ya se ubica en segundo lugar en ventas. Entiendo que eso también se debe a una especie de fascinación por el personaje de mi padre que ha despertado tantas series de televisión que sin duda contribuyen a que se despierte el interés hacia él a pesar de tantos años de su muerte”, dijo en entrevista con LA REPÚBLICA.

La idea de lanzar “Pablo Escobar in fraganti” surge a iniciativa de la editorial Planeta luego de la amplia repercusión que tuvo “Pablo Escobar mi padre”, primer libro escrito por Juan Pablo. “Ellos tenían la inquietud de descubrir si había más historias sobre Pablo Escobar, y cuando terminamos el primer manuscrito del libro algunas historias quedaron afuera y muchas otras pendientes de ser investigadas.

Me llevó seis meses de investigación y recorrer diferentes ciudades de Colombia y encontrarme con unos personajes nefastos vinculados de distinta manera con mi padre, ya sea como amigos o como enemigos. Eso dio como resultado este segundo libro”.

Muchas historias por contar

Sobre la vida de Pablo Escobar siempre hay mucho por contar, en ese sentido producciones internacionales han visto en Escobar una figura para llevarla a la pantalla chica, solo a modo de ejemplo podemos citar la novela “El patrón del mal” que se emitió años atrás en Uruguay y actualmente a través de Netflix la serie “Narcos” producciones que han sido seriamente cuestionadas por Juan Pablo en el entendido que no muestran de forma fidedigna la historia de su padre.

“Cada una en su estilo, la primera, es una caricatura de mi padre y de Colombia. Es una versión rosa del establecimiento colombiano que ha querido presentar a mi padre como el único responsable de todos los males. La versión de Narcos es un poquito más cruda, se anima apenas a mostrar la punta del iceberg de las violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones que se decían llamar democráticas en Colombia”.

En ese sentido Juan Pablo Escobar asegura que aún no se ha contado en la televisión o el cine la verdadera historia de su padre razón por la cual ya trabaja para llevar a la pantalla grande una producción que abarque su verdad. “Hasta el momento no existe una serie o película que retrate la vida de mi padre como verdaderamente fue, espero que yo tenga el privilegio de poder hacerla”, expresó.

Si bien no quiso adelantar qué director estará a cargo del proyecto, sí tiene claro que no será un director colombiano. “Esta historia necesita ser contada con la mayor imparcialidad posible y para eso necesito a un director extranjero”, dijo.

Mensaje para los jóvenes

Juan Pablo Escobar puntualizó que su proyecto en cine buscará crear conciencia y un mensaje claro a la juventud de que historias como la de su padre de ninguna manera deben ser imitadas. “Las formas como lo han presentado las series han hecho creer a los jóvenes que ser traficante es cool, que está de moda y que les da poder, mucho dinero, chicas y automóviles lujosos, todo eso es una mentira, la realidad es todo lo contrario”.

El escritor agregó “se les está contando la historia a los jóvenes según los caprichos de los guionistas y productores que crean estas historias de ciencia ficción y glamour”.

El entrevistado sostiene que es necesario contar la realidad del narcotráfico mostrando la crueldad que realmente envuelve a sus protagonistas para así hacer entender a los jóvenes que ser narcotraficante no es el camino para seguir.

En una parte de su libro el escritor afirma que la paz no es un sueño imposible. “Esta frase la he experimentado con muchos enemigos de mi padre que tienen aún el poder de destruir y hacer daño pero están hartos de la violencia como lo estamos millones de colombianos. Estar lleno de odio y violencia no tiene ningún sentido y eso me llena de esperanzas, que personas con tanto poder de ejercer la violencia también estén cansados y busquen la paz y la reconciliación a través del diálogo”.