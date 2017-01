El arquero que cumplió 37 años hace pocos días habló por primera vez sobre las razones que motivaron su retiro tras casi dos décadas siendo futbolista profesional. Jorge Giordano, quien lo llevó a Wanderers (club con que el “Facha” firmó contrato por un año la semana pasada), avisó que un dolor en la espalda había precipitado el adiós de Fabián Carini.

El protagonista publicó una carta en que detalló la situación. “Antes que nada quisiera agradecerles a todos por el respeto y cariño con que me han tratado durante mi carrera profesional. Se cierra una etapa muy linda e importante para mí”, comienza el documento que circuló por las redes sociales.

Continúa explicando que el desgaste de su físico desempeña un papel crucial en la decisión tomada: “Son muchos años y el cuerpo empieza a pasar factura; cuando ya sentís que estás a un 70% de tu rendimiento, no me parece justo, ni profesional, encarar un nuevo desafío deportivo. Agradecido al club Wanderers por pensar en abrirme las puertas de su casa, a Jorge Giordano y su equipo”.

En el tramo final de la carta, manifiesta: “Nunca es una decisión fácil, pero estoy convencido que es el momento y es lo mejor. Eternamente agradecido a todos los equipos en los que he jugado, a todos los compañeros, técnicos, etcétera, con los que he trabajado en estos 19 años como profesional y también en el baby fútbol. Agradecido a esta hermosa profesión, a Danubio que me formó. Ahora a disfrutar y cuidar a la familia que tanto luché”.

Sin dudas, la falta en las canchas de un futbolista que pasó varios años en Europa (atajó en Juventus e Inter, entre otros) y fue dueño del arco de la selección durante un buen tiempo, incluido el Mundial 2002 y varias Copa América, no pasará desapercibida.