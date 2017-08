Por: Lucía Barrios

El cuadragésimo sexto aniversario de los Comités de Base del Frente Amplio quedará en la historia como el día en que el vicepresidente de la República salió a dar la cara ante los militantes en medio de una fuerte crisis política.

Sendic eligió esta jornada de fiesta frenteamplista para aceptar públicamente que se cometieron errores, pero dijo que en su caso “los que pueda haber cometido están suficientemente pagados con la exposición y con el asedio permanente” que sufrió en los últimos meses.

“No saben lo que significa para una persona y su familia tener que vivir el ataque continuo que hemos soportado en los últimos tiempos. De verdad es muy difícil sostener a la familia y a los hijos ante esta situación”, agregó.

Mirando a la cara a los frenteamplistas que se acercaron a escucharlo recalcó: “Les pido perdón a los uruguayos por el tiempo que ha ocupado esta telenovela mediática, la cual ha tapado los verdaderos problemas que existen en el país”.

El vicepresidente dejó en claro que piensa cumplir su mandato hasta el final de su gestión, cerrando cualquier especulación sobre una posible renuncia: “Fui electo por el pueblo en la segunda vuelta y por eso, mientras me corresponda, estaré hasta el último día en este puesto porque debo cumplir con la responsabilidad que la ciudadanía me dio”.

En medio de la lluvia

Más de cincuenta personas acompañaron al vicepresidente de la República en su trayectoria por algunos comités de base a pesar de la insistente lluvia que estuvo presente hasta el mediodía.

Para sorpresa de los que recién regresaban a sus casas, desvelados por la Noche de la Nostalgia, una caravana de autos con Banderas del Frente Amplio y de la lista 711 recorrió la ciudad con banderas que flameaban por los aires como símbolos de unión partidaria.

En ese contexto, Raúl Sendic eligió romper el silencio; optó por hablar directamente sobre todo lo sucedido y presentarse en varios lugares de reunión partidaria. “Todos los días se agrega un capítulo en el famoso Caso Sendic”, expresó refiriéndose al asedio que recibió de los medios en los últimos meses.

“Pero es la vida que hemos elegido desde muy chiquitos, porque me siento absolutamente frenteamplista, de izquierda y revolucionario. Lo aprendí mientras miraba a mi padre tras las rejas, cada vez que venía de visita. Estaba todo torturado, pero tenía la mejor sonrisa para darme fuerza”, añadió.

Sobre la gestión de ANCAP

“Vine aquí para hablar sobre la situación que estamos viviendo en la interna del Frente Amplio. Lo primero que quiero aclarar es que personalmente me presenté en el Tribunal de Conducta Política a partir de la información que se dio sobre el uso de las tarjetas corporativas en ANCAP. La gestión de esta empresa viene siendo largamente cuestionada e investigada, pero se olvidan de que respaldé la conformación de una investigadora sobre este tema”, declaró Sendic.

Según sus palabras, han transcurrido muchos meses de investigación, en los cuales se analizó todo lo que sucedió en ANCAP. Sin embargo, resaltó que aún no se ha podido determinar ningún delito. “Es importante mencionar que hasta el momento no se ha encontrado ni una sola infracción en la comisión investigadora. No hemos sido convocados todavía, a pesar de que se habla del caso Sendic.

No tenemos ningún problema en asistir el día que nos convoquen porque estamos absolutamente tranquilos con lo que hemos hecho. Cuando la comisión demoraba en hacer la denuncia a la justicia, salimos a decir públicamente que, si la oposición no la realizaba, lo haríamos nosotros. Sin embargo, todos los titulares de los diarios hablaban sobre la denuncia y a lo largo de estos años soportamos todo tipo de mentiras. Quiero aclarar que no acuso a toda la prensa, solo hablo de un sector que si ha utilizado esas falsedades”.

Asimismo, mencionó que muchas veces se ignora el proceso de inversión que realizó cuando era director de ANCAP, y lo único de lo que se habla es sobre cifras monetarias. “Se acaba de anunciar que esta empresa estatal generó, el año pasado, 70 millones de ganancia. Es importante ver que el resultado que está teniendo ANCAP no proviene solamente de la buena gestión que los compañeros están realizando, sino que tiene que ver con las inversiones que hemos realizado”.

Tribunal de conducta

Tampoco eludió referirse al fallo del Tribunal de Conducta del Frente Amplio, el que supuestamente realizará observaciones éticas sobre su comportamiento en el tema de las tarjetas corporativas de Ancap.

Sendic señaló que también los miembros de ese cuerpo colegiado “tienen derecho a equivocarse”, aunque defendió el mecanismo de juzgamiento interno, porque no existe en ningún otro partido político del Uruguay.

“Todos nos equivocamos. Nosotros hemos cometido errores, como todos los compañeros del gobierno lo han hecho. No significa que sean malos compañeros. Se pueden equivocar pero reivindico que el Frente amplio tenga un tribunal de conducta, absolutamente”, concluyó.