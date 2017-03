Policías de operaciones encubiertas de la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Montevideo y la Justicia investigan más de 31.000 afiliaciones fraudulentas desde 2011, que significaron una estafa millonaria al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La jueza penal Julia Staricco ya indagó a 42 personas y procesó con prisión a tres personas, por el delito continuado especialmente agravado de estafa.

Los procesados pagaban 500 pesos a personas que residen en asentamientos para obtener sus datos. Luego, inscribían a esas personas en tres empresas “fantasmas” dedicadas supuestamente a la limpieza y el mantenimiento. Los reclutadores obtenían dinero directamente de las mutualistas, que les pagaban por cada supuesto afiliado nuevo entre $ 1.500 y $ 2.000.

Uno solo de los involucrados recibió en un solo mes US$ 60.000 por estas afiliaciones fraudulentas. Uno de los promotores afilió en un solo mes a 1.000 usuarios que le generaron al Fonasa una pérdida de $ 4.000.000. El jefe de Policía de Montevideo Ricardo Pérez explicó a noticiero que las empresas no existen y que las personas que figuran como empleados “nunca trabajaron” en ellas.

“Si bien no lo podemos establecer claramente podemos decir que es una estafa que son varios millones de pesos y podríamos traducir en una cifra importante de dólares”, indicó Pérez.

La investigación lejos está de terminar y ahora se trata de establecer si hay mutualistas implicadas, entre otras cosas como determinar si se trata de una asociación para delinquir. Si la millonaria estafa implicó a una organización criminal, pasará al juzgado de Crimen Organizado. Mónica Ferrero es la fiscal del caso, que se denominó “Operación Estratega”.

La magistrada tomó declaración al presidente de la Junasa, Arturo Echevarría, a funcionarios de varias mutualistas y pidió información al BPS para ordenar nuevas citaciones.

Cabe recordar que la inscripción a una mutualista a cambio de dinero, configura intermediación lucrativa y constituye un delito que el Ministerio de Salud Pública y la Justicia persiguen.

Como los nuevos afiliados no eran trabajadores, por lo tanto no aportaban a Banco de Previsión Social y, por ello no se le descontaba Fonasa. Pero la Junta Nacional de Salud (Junasa), pagaba las cápitas o sea el monto que se paga por paga trabajador a la mutualista. El promedio de las cápitas es de $ 1.800 y va en aumento, dependiendo de la población que se atienda. Por cada hombre mayor de 74 años el fondo aporta casi $ 5.000 mensuales y por cada mujer poco más de $ 4.000.

El paciente por el que se paga más es un varón menor de un año, cuya cápita es de $ 6.090.

El cabecilla de la organización era un joven de 23 años que ya contaba con tres antecedentes por estafa. Pero los investigadores estiman que no necesariamente este delincuente participó desde 2011 en la maniobra. Además el cabecilla “se hizo cargo” de la maniobra tratando de dejar fuera a los otros dos que terminaron igualmente procesados. Incluso el joven de 23 años había logrado que esos hombres cobraran un subsidio por desempleo que no les correspondía.