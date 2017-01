Espino le dio la victoria al Bolso en su primer amistoso internacional

Centro de Fucile, gol del Pacha: la fórmula de Lasarte para quedarse con el partido.

E n su primer encuentro internacional, Nacional derrotó a Olimpia en Paraguay por 1 a 0 gracias al tanto de Alfonso Espino. Los tricolores hicieron un partido correcto, teniendo altibajos en la última línea. El próximo martes en el Parque Central se jugará la revancha del “Clásico de América”.

De menos a más

Los tricolores tuvieron un arranque con problemas, sobretodo en la última línea, pero con el correr de los minutos el equipo comenzó a crecer, empezó a generar fútbol, creó las jugadas más peligrosas del primer tiempo y llegó al gol para irse al vestuario con ventaja en el escore.

Desde el inicio Olimpia parecía un equipo aceitado, con otra velocidad, haciéndole daño al tricolor. A los 2 minutos de juego Rivero terminó una gran jugada colectiva con un potente tiro desde afuera del área después que la pelota pasara por todo el frente de ataque.

El balón se perdió por arriba del travesaño. Los locales siguieron generando juego, mostrándose falto de profundidad, pero dominado las acciones por las bandas para estirar la línea final de Nacional, que no funcionaba bien, para colocar pases filtrados que pudieran generar peligro.

A los 15 minutos de juego Nacional logró salir, generando hasta el momento la ocasión más peligrosa del juego. Martín Ligüera estrelló una pelota contra el travesaño después de hacerse cargo de un tiro libre de 25 metros. Pese a esta incidencia, Olimpia siguió generando pero ya sin tanto peligro hasta el minuto 24 donde apareció Ortiz para realizar una gran tijera desde afuera del área.

La pelota se metía pero Luis Mejía mandó la pelota al tiro de esquina. De ahí en más Nacional se decidió a manejar el partido y creó varias chances de gol que pudieron haber significado la apertura del escore como a los 29 minutos, donde tras un gran cabezazo de Ramírez que se metía en el ángulo, Azcona fue llamado a actuar tirándola al corner.

En el cierre de la primera mitad parecía que la pelota no quería ingresar, pero subieron los laterales de Nacional y marcaron la diferencia. Tras un centro desde la derecha de Fucile, la pelota pasó por toda el área grande cayéndole e Espino que de primera remató cruzado para poner el 1-0 en el tanteador.

Mantuvo el cero El inicio del segundo tiempo fue de ida y vuelta. Primero la tuvo Nacional en los pies de Sebastián Fernández, quien tuvo una chance inmejorable de aumentar la ventaja, pero “Papelito” no definió bien y el arquero rival se quedó con la pelota.

La respuesta fue instantánea. Tras un centro cruzado, Mendoza le ganó las espaldas a la línea de fondo tricolor, peinó la pelota y apareció Roque Santa Cruz para sacar un remate con mucha potencia que encontró una mejor respuesta de Mejía.

Olimpia creció y se reencontró con lo bueno que había hecho en los primeros 15 minutos de partido. Los paraguayos llegaban con facilidad, y si no hubiese sido por Rafael García que salvó al tricolor en tres ocasiones, el marcador estaría habría sido otro.

Lasarte cambió a cinco jugadores y eso no ayudó para que Nacional mejorara en cancha. El equipo se retrazaba, no encontraba la forma de recuperar la pelota y corría tras ella, mientras intentaba aguantar el cero en su arco. En ataque Coelho, el juvenil, corría para todos lados intentando demostrar querer estar en el plantel de primera pero la pelota no le llegaba al futbolista.

El juego por las bandas no era bueno, Lozano no aparecía, del otro lado tampoco Ramírez, y los laterales no se mandaban al ataque. A falta de 10 minutos apareció Lozano; Coelho encaró, aguantó la marca y al ver la llegada del volante, descargó para que el 16 sacara un potente remate que se terminó perdiendo afuera.

En el cierre el Nacional sufrió más de la cuenta debido a que el cansancio físico de los jugadores, que recién están sumando sus primeros partidos, comenzó a sentirse, pero logró aguantar el arco en cero. Nacional, en su primer amistoso internacional, se quedó con el triunfo tras ganar por la mínima diferencia. Los tricolores tuvieron pasajes de buen juego durante los primeros minutos (sobretodo en los últimos 25 minutos del primer tiempo) con lo que le bastó para quedarse con la victoria.