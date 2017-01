Después de que se volviera a reflotar la posible molestia de Edinson Cavani con el Parias Sainth Germain, el salteño salió aclarar que quiere quedarse en el club para “dejar mi marca”. Además aseguró que todas las condiciones para que se quede en el PSG “son las correctas”.

El sábado Cavani fue suplantado a los 70 minutos de partido y en su salida del campo de juego el uruguayo se mostró molesto con el entrenador por la decisión que tomó. Eso reflotó para la prensa francesa la disconformidad el jugador en el club, pero Edi, rápidamente salió al cruce señalando que quiere dejar una huella en la institución. “Estoy muy bien acá. Me gusta muchísimo esta ciudad”, dijo el salteño, quien refiriéndose al club agregó: “Creo que todas las condiciones son correctas, que todo se ha hecho para que me quede acá. Necesito disfrutarlo porque no estoy seguro que experimentaré estos grandes momentos de nuevo”.

“Paris Saint Germain es un equipo que quiere ganar todo el tiempo”, manifestó, lo cual al jugador le gusta, pero siendo autocrítico con el rendimiento del equipo añadió: “Es cierto que han habido ocasiones donde lo podríamos haber hecho mejor. Pero, honestamente creo que también hemos hecho cosas muy buenas. Otras cosas necesitan mejorarse, pero el Paris es más dinámico, más dominante que otros años”.

Concluyendo Cavani habló de su momento, asegurando que “mis números son buenos, pero no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es que el Paris gane, ser primeros y terminar campeones. Habido dicho eso, cuando anoto mucho, estoy feliz. Espero dejar mi marca en este club, el cual es uno de los más grandes del mundo”.