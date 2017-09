Compartir Tweet



El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Wilson Cabrera, habló por República Radio, que se emite por lacatorce10, sobre los principales problemas que enfrenta el sector.

Entre los grandes desafíos, Cabrera se refirió a la intención que tiene Brasil de excluir a la leche de la lista de productos del Mercosur beneficiados con el comercio libre, tal como sucede con el azúcar o el segmento automotor. El argumento que esgrimen los productores vecinos es que se deben de terminar con las distorsiones que existen en el mercado brasileño, provocadas por las importaciones uruguayas.

De ponerse en práctica esta medida, “nos perjudicaría mucho, pero es importante saber que es un problema que viene de antes. En el año 2009, Brasil le estableció cuotas a Argentina para exportar leche en polvo. También intentaron hacer lo mismo con Uruguay, pero nos negamos a dicha iniciativa.

Nuestro argumento versó en lo siguiente: estamos en el Mercosur y al igual que Brasil u otro país, tenemos que soportar una competencia muy importante de las multinacionales que vienen a instalarse en el país. Incluso si vas al supermercado, vas a poder ver que hay productos extranjeros. Sin embargo, dicha situación no puede ser controlada y los productores tenemos que resignarnos a competir”, declaró el presidente de ANPL.

En términos generales, Cabrera considera que no se pueden cuotificar las exportaciones uruguayas hacia Brasil porque las reglas de libre comercio, estipuladas en el Mercosur, no lo permiten.

Asimismo, mencionó que ANPL se ha reunido con los productores brasileños y consideró que los mismos tienen “un importante lobby con el gobierno. Ellos se quejan de que si entra mucha leche del exterior, a ellos les pagan menos”.

En la oportunidad, explicó que la venta de leche en Brasil no siempre es homogénea: “desde febrero hasta agosto, nuestros vecinos producen poca leche por lo que el mercado brasilero no es abastecido totalmente y los proveedores salen a buscar a los países miembros del Mercosur. Indagan en la región porque comprar fuera de ella equivale a un 28% más de costos.

Es por esta razón que Uruguay, junto con Argentina, puede competir de muy buena manera en Brasil. Mientras tanto, a partir de agosto hasta febrero, los productores brasileros tendrán mucha leche y se autoabastecerán. Es en este momento en que ellos procuran que no entre leche porque les bajan mucho el precio.

Es lógico su planteo, pero importante observar que se da normalmente porque los proveedores de lácteos y las grandes empresas brasileras no nos compran porque ya tienen la mercadería dentro del país”.

Por otro lado, Cabrera manifestó que se está vendiendo muy poco debido a que la producción en Brasil ha sido buena porque el clima lo ha ayudado. “Por tanto, nos llama mucho la atención que salgan con este reclamo cuando Uruguay está vendiendo poca leche. Sin embargo, quiero dejar claro que esta denuncia es normal.

El año pasado también concurrió. Es más, me parece que no va a pasar nada como hasta ahora no ha sucedido. Lo que nos preocupa es que Brasil compró poco este año y tenemos bastante stock. Sin embargo lo vamos a colocar en otra parte del mundo como puede ser Rusia o China”.

En la oportunidad también comparó la situación uruguaya con la argentina. Según sus palabras, este país pudo acceder a un acuerdo de cuotas porque no tuvo demasiada presión en vender.

“Ellos exportan un 5% de lo que producen mientras que nosotros exportamos un 70%. Lo que sucede es que venden mucho en el mercado interno por lo que no tienen mayores presiones de venta al exterior. Mientras tanto, Uruguay necesariamente tiene que vender. Los productos lácteos son perecederos y tienen un año de duración. Por tanto, lo importante es tenerlos exportados antes de producirlos, tal como lo hace Conaprole”.

En caso de que llegáramos a un acuerdo con Brasil, Cabrera explicó que sería contraproducente debido a que la cuotificación que tiene Argentina con Brasil es de 50 mil toneladas por año, mientras que Uruguay vende alrededor de 100 mil toneladas por año.

Otros retos

En la oportunidad Cabrera también habló sobre un posible aumento del precio de la leche. Según sus palabras, ocurre una situación injusta: los productores deben subsidiar el costo. “Todos los años, en los meses de marzo y setiembre, se revisa el precio de la leche al público. Como sabemos, es uno de los pocos alimentos que está tarifado y ese precio es subsidiado por los productores. Eso se hace porque el gobierno da un precio preferencial a este producto, entendiéndolo como de primera necesidad. Sin embargo, esta situación es injusta.

Vendemos la leche más barata de la región e incluso en el mundo debe haber pocos lugares donde la leche sea de tan poco valor como acá. Si vemos las cifras, solamente en el año 2008, tenemos más de 100 millones de dólares aportados al subsidio de esa leche, cosa que no tendría que ser de los productores. Si el gobierno tiene que hacer un subsidio, tiene que realizarlo por sus propios medios. Los productores lecheros no podemos soportarlo para toda la vida.

En los momentos buenos no hemos tenido problemas en subsidiar porque queremos que se vendan muchos litros de leche y nos interesa tener un precio atractivo para que el consumidor pueda comprar este producto, pero ahora es ridículo el precio que tenemos. Por ejemplo, cuando yo era joven, el pan valía lo mismo que un litro de leche, pero ahora aumentó exponencialmente”.

Por último, el presidente de ANLP habló sobre la situación que ha tenido que enfrentar el sector lácteo en los últimos dos años. “Como se sabe, la leche en el mercado pasó de 6 mil dólares la tonelada a 1900 en pocos meses y eso nos hizo perder mucho dinero. Pero además tuvimos la mala suerte en que los dos últimos años tuvimos climas extremos: en el 2015 hubo una sequía impresionante y al siguiente año hubieron lluvias excesivas desde abril hasta setiembre.

Por tanto, fueron dos años extremos, en los cuales hubo una enorme caída de precios. Todo esto generó un gran endeudamiento, que tratamos de abatir. Por suerte, actualmente se está rehabilitando la producción de leche. Nos venimos estabilizando, lo único que nos queda son deudas. Además, debemos de crear algún fondo anticíclico para rebatir esta situación de grandes altibajos en los precios internacionales”.

Murro enojado con Brasil

El ministro de Trabajo Ernesto Murro dijo que la propuesta del país de cuotificar la exportación de lácteos desde Uruguay es una “violación” de los tratados.

Jerarcas brasileños del área de la agricultura de Brasil, se reunieron el pasado martes con el ministro de ganadería, Tabaré Aguerre, donde le plantearon la posibilidad de ponerle tope a las exportaciones lácteas de Uruguay al país norteño. La iniciativa se gestionó entre los empresarios del sector de Brasil, quienes ven con preocupación la desestabilización de precios de la industria local, por la libre exportación de los productos uruguayos.

El mismo acuerdo de topes de exportación le fue impuesto a Argentina en 2009, donde solo se le permitía vender 3000 toneladas por mes, aunque el año pasado fue renovado el acuerdo y se aumentó a 4500 toneladas mensuales. Murro adelantó que su cartera organiza, junto con la fundación Friedrich Ebert, un análisis de las reformas laborales en América Latina. La instancia está prevista para el día 11 del mismo mes en Montevideo.

Ayer, reiteró sus cuestionamientos a la reforma laboral implementada en Brasil. “El presidente ha sido muy claro, Uruguay no va a seguir el camino de Brasil”, enfatizó el ministro Ernesto Murro, al ser consultado por medios periodísticos respecto al impacto de la reforma laboral implementada en el vecino país.

Aseguró que, si bien el gobierno está abierto al diálogo, también contempla un crecimiento con derechos laborales y sociales. Este tema será abordado en foros de Montevideo y Buenos Aires, informó. El 7 de setiembre, participará en un foro que tratará este tema en la Cámarade Diputados de Argentina.