El pase de Felipe Carballo de Nacional a Sevilla sigue dando que hablar.

Ya en el seno de Nacional existe gran malestar de parte de algunos dirigentes hacia el presidente José Luis Rodríguez, que fue quien llevó adelante esa negociación en la cual, según los dirigentes molestos, hay varios números que “no cierran”.

Por otra parte, un integrante de una de las comisiones del club, ha sido protagonista de un audio que se ha viralizado y en el cual hace comentarios y brinda informaciones que dejan muy mal parado al Puma Rodríguez.

Pues en la tarde de ayer viernes, en el programa Último al Arco fue entrevistado Pablo Boselli, el representante de Carballo, que participó de esas negociaciones, y se refirió al audio que circula en redes sociales: “Eso es un audio que está armado, no es que se filtró. No sé ni quién es. Me dijeron que no es dirigente de Nacional.

En el audio demuestra desconocimiento de la situación: escuché que dicen que Nacional renunció a los derechos de formación, que son así siempre, no se puede renunciar. Esto demuestra falta de información”. Dijo además que “Pude hablar con él ayer (se refiere al presidente tricolor), pero del audio fue dos minutos. Me tengo que preocupar por mi jugador y hacer lo mejor por él. Cuando hay un tema interno, político, pasa esto. No tengo ningún tipo de duda que esto tiene un trajín político”.

Boselli explicó otros aspectos de la negociación: “Siempre buscamos que Felipe no salga a través de la cláusula, que es de un millón y medio, es facilísimo. Nos resulta muy poco simpático salir con la cláusula. Nacional se queda con un porcentaje de la venta a futuro (un 20%) y más de lo que hubiese ganado con la cláusula” explicó.

Además aclaró que “la negociación es en euros. La confusión pude ir porque la negociación con Sport Recife era en dólares. La propuesta de Sevilla, directo a Nacional, es en euros”. Y respecto al mencionado intermediario español, Bosello dijo que “No hay ningún agente español” y simplemente quien participó fue su socio.

Por otro lado reveló algunas complicaciones de la negociación: “En el exterior no se sabe quién es Felipe Carballo. No tiene selección, no ha jugado en el último semestre y no tiene pasaporte comunitario”, dijo.