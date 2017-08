Escuchá la crítica de Juan Raúl Ferreira sobre la película Wilson

Compartir Tweet



El jueves estrenó en los cines de Uruguay “Wilson”, el documental que retrata la vida del icónico político uruguayo.

Juan Raúl Ferreira, hijo del caudillo del Partido Nacional brindó su opinión sobre las primeras sensaciones al ver por primera vez el documental sobre la vida de su padre Wilson Ferreira Aldunate (1919-1988).

“Traté de colaborar todo lo que puede en especial en la concreción de algunas entrevistas” dijo con respecto a su colaboración o aporte en el filme dirigido por Mateo Gutiérrez.

En lacatorce10, Juan Raúl dijo que quienes vean la película se encontrarán en primer lugar con una cantidad de material inédito de Wilson, “material que yo no conocía. Hay algunos episodios que tienen una importancia histórica para poner en perspectiva la importancia vida de Wilson interrumpida abruptamente”.

Juan Raúl Ferreira en diálogo con República Radio en lacatorce10 recordó el episodio donde Luis Alberto Lacalle Herrera insiste en una conversación que mantuvo con Wilson donde Wilson le dijo: “yo me voy a morir te pido que veles por la unidad de los blancos”. Según Juan Raúl esa conversación nunca existió. “A mi me consta que esa reunión no existió nunca”.

No obstante, Ferreira destacó el valor del documental dado que no es una sucesión de anécdotas y episodios, sino que trasciende lo biográfico. “Desde mi punto de vista, esa fue la sensación que tuve cuando se apagaron las luces y aparecieron los créditos de la película. En ese momento me di cuenta que había trascendido enormemente porque logra contestar una pregunta que hasta ahora ni los biógrafos ni los libros de estudios han logrado contestar y que condenaba a que con el tiempo fuera borrándose la verdadera imagen. La película logra contestar una pregunta -que me permito- decirla en forma grosera: ¿quién carajo era este tipo? ¿quién fue, quién era Wilson?”.

Según Juan Raúl, la película Wilson, transmite claramente la sensación de porqué Wilson tuvo la incidencia que tuvo en la historia política del Uruguay.

El documental ya se puede ver en las salas de cine de los complejos Movie Portones, Movie Montevideo, Life 21, Grupocine Torre de los Profesionales.

Wilson también se incluirá en la grilla de exhibición de Sala B del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre y recorrerá el interior profundo del Uruguay para que la mayor cantidad de personas tengan acceso a este documental.