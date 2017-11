Por: Heber Perdigon

Jorge Musto egresó de la escuela de Arte Dramática del Galpón en 1961. Dirigió la pieza de teatro de Edward Albee “El sueño americano” y en 1965 publicó su primera novela “Un largo silencio”, luego “La noche de Circo”, se confirmó la presencia de un novelista con estilo y con su propia temática.

Desde 1973 emprendió el camino del eñala que cuando volvió en los 80 al país, no lo recponocia, por loq ue emprendió neuvamente su caminod e partida, sgueindo esta vez un autoexilio, que mantiene hasta el momento. En el campo de la ficción literaria publicó varias novelas con la Editorial Zigzag de Chile. Con el libro “El Pasajero”, obtuvo el Premio Casa de las Américas. Una de sus novelas más conocidas es “La Decisión” que fue premiada en el Concurso Hispano americano de Novela.

¿Cómo ha vivido los 37 años de exilio que lleva viviendo en Francia?

La primera vez que salí de Montevideo fue para Buenos Aires “la escapada”. El 13 de septiembre del 1973 el día del golpe de Estado de Pinochet en Chile. Yo no podía salir de Montevideo, estuve preso y había obtenido libertad con la condición de no salir de Montevideo, me tenía que presentar todos los sábados de mañana en un cuartel para firmar el certificado de buena conducta como que “me portaba bien”.

Había observado que muchos presos como yo, los dejaban libres y después venían a firmar el papel y los dejaban adentro. No me podía quedar. Todavía tenía el pasaporte válido. Entonces partí a Buenos Aires donde trabaje en una agencia de prensa como periodista. La situación en Argentina se estaba poniendo difícil. Muchos exiliados uruguayos ya estaban en Argentina.

Me veía muy a menudo con Zelmar Michelini. Lo visitaba en el hotel, la prueba que la situación estaba complicada que lo mataron, argentinos y uruguayos. Compré un pasaje en barco y me vine a Francia. Conocía un poco porque mi primera mujer era arquitecta y había tenido la oportunidad de viajar con ella. Tenía la dirección de un arquitecto uruguayo que vivía en Francia.

Cuando el barco atracó en Cannes lo llamé, me recibió en Paris estuve un tiempo compartiendo su casa. En esa época pasa por París, Hiber Conteris, vivía en Ginebra y trabajaba para la Federación mundial Luterana, me propone ir a Suiza. Viajé con él a Ginebra, conseguí trabajo en la Federación. En Ginebra conocí a Mónica mi mujer actual. Ella trabajaba para la Federación Luterana. Después logré entrar en una organización internacional en Ginebra. Me daban trabajo parcial durante un tiempo. Luego volvimos a Paris.

¿Cuál fue su relación con Julio Cortázar?

Tenía una enorme admiración por el hombre y por el escritor. Estando en Paris le escribí una carta para decirle que estaba en Francia. En esa época existía el correo postal. Me respondió y nos encontramos para tomar un café. Estaba muy comprometido con la revolución sandinista en Nicaragua. Viajaba muy a menudo. Me aconsejó hablar con el Director de la época del semanario “Le Monde Diplomatique” que dirigía Ignacio Ramonet. Escribía de vez en cuando algunos artículos para el semanario.

Yo Conocía a Fernando Aínsa de Montevideo porque publicábamos en la misma editorial. Lo conocía antes que trabajara con Bordaberry. Después fue secretario personal o de comunicación antes del golpe, era abogado y novelista. En Paris trabajaba en la Unesco. Un día recibí una carta como para disculparse que había trabajado con Bordaberry. Me consiguió trabajo como traductor en una revista trilingüe: español, francés e inglés, financiada por la Unesco y el Vaticano. Trabajé durante 20 años haciendo traducciones en español.

¿Qué recuerdos conserva del Teatro el galpón de esa época?

En esa época estaba la Escuela del galpón y la Comedia Nacional. Durante tres años estudié. Una vez terminada la Escuela ya uno hacía parte del elenco. Era teatro amateur. No éramos profesionales del teatro. La Escuela era muy completa. Cursos de teatro, danza, literatura, arquitectura. Venía gente del SODRE a enseñar. Nadie cobraba nada.

Había mucho empleado público que era alumno de la Escuela, trabajábamos medio día. Yo trabaja en el ministerio de hacienda. En verano de mañana y en invierno de tarde. Siempre me interesó la mis en scène “puesta en escena”. Comencé a trabajar con la gente de la Escuela, haciendo pequeñas experiencias, se hacía de forma interna, no pública. Luego presenté un proyecto.

El proyecto de mi obra “El Sueño Americano” de Edwars Albee fue aprobado en asamblea. Dirigí obras entre otros de Ionesco, Mercedes Rein y Max Frisch conocido escritor por abordar problemas humanos tal como la identidad, individualidad o la política y la moral. En ese entonces el que decidía era Atahualpa del Cioppo, poeta, director de teatro y escritor.

Con una gran melena blanca un personaje, no tuteaba a nadie, muy respetado por la crítica, era “el director” teatral del Uruguay, que también después fue de latino América. Hizo una gira por toda América Latina, era muy respetado lo llamábamos “el maestro”. El teatro me ocupaba mucho tiempo, todos los días había que hacer algo, reuniones, charlas, representaciones. Poco a poco me fui alejando del teatro, solo daba algunas clases a la gente de la escuela. Como había hecho la escuela y estaba integrado al elenco lo podía hacer.

¿Cómo fueron sus primeros pasos como escritor?

A los 15 años mi primer contacto con la literatura fue con la lectura de “Marcha”. Descubrí los grandes de la literatura. La lectura de Marcha me abrió el panorama de la escritura. Leía de todo hasta los decadentes del siglo 19. Más tarde fundamos la Revista “Prólogo” con Jorge Ruffinelli. Una Revista política- social. En ese entonces conocí a Mauricio Rosencof. Luego me dediqué solo a la escritura.

Mi primera novela la presenté en un concurso en la editorial Alfa en la calle Ciudadela. La presenté con seudónimo, esperé un par de meses y por la prensa me enteré que la había ganado alguien que yo no conocía. Yo quería recuperar los tres ejemplares que había dejado en la editorial. Voy a recuperar los ejemplares, presento el recibo que me habían dado con mi nombre y el seudónimo “Tala” el viejo Benito Milla un español de Alicante que había huido la guerra civil española era el director de la editorial ¿es usted “Tala”? En el jurado estaba Mario Benedetti, Carlos Martínez Moreno y Emir Rodriguez- Monegal.

Eran brillantes escritores de la época y críticos. Milla me mostró el acta en donde justificaban el premio, pero hay otra novela que tuvimos en cuenta dice y dudamos en otorgarle el premio a causa del seudónimo. Se preguntaban si no era Onetti que hubiera utilizado el seudónimo porque tenía el estilo. La editora me publicó “El largo silencio” 1965.

Fui hablar con Mario Benedetti que dirigía una página literaria en “La Mañana” que salía los viernes, quería también leer mis cuentos. La primera publicación fue en un diario con Mario Benedetti. Escribí un segundo libro, me lo publicaron y un tercero. Había un concurso hispano-americano en la editorial Zigzag en Chile. Quería enviarlo con el mismo seudónimo. Daniel Vigliette estaba invitado para dar un concierto en Santiago de Chile, le pedí que me llevara los tres ejemplares a la editorial en Santiago. Al cabo de un año recibo un telegrama que decía que había ganado uno de los premios.

Me invitaban para la entrega del premio. Fui a Chile a recibir el premio. Era una editorial muy importante en ese momento en Chile. Gané el segundo premio con la novela “La Decisión”. La publicaron en Chile y me dieron todos los derechos. En Uruguay no la publicaron nunca. La editorial Alfa hizo entrar varios ejemplares para venderlos en Uruguay. Yo no era un profesional de la literatura era un amateur, me gustaba escribir. En Caracas había publicado unos cuentos. Tengo publicado unos diez libros. En el exilio fui perdiendo energía para la escritura.

¿El libro “Las Veinte variaciones” es una autobiografía?

Hoy mi vinculación con lo literario es total. No escribo pero leo mucho más que antes. Tomé algunos textos aislados, que fui escribiendo en mi tiempo, cuando le dedicaba toda mi vida a la literatura. En ese periodo escribí cuentos, relatos cortos, largos, algunos los reuní en un volumen que se publicó en Caracas. Otros fragmentos extraje de mi novela que se unieron en sí mismos como relato.

Junté todo ese material y lo metí en un libro de manera desordenada. Le saqué todos los títulos y le puse números, son veinte variaciones. El número uno sucede cuando el personaje tiene 80 años. El dos cuando tiene 15 y el tres cuando tiene 45. No responde a ninguna cronología. Lo que hace que tenga un carácter biográfico es que todos los personajes principales, quién relata no tiene nombre, soy yo, sin mi nombre.

Las peripecias que acontecen en el transcurso de esas variaciones son reales a la mitad e inventadas en otra. Inventadas de una manera tal que me conciernen. No es una invención abstracta. Siempre el que habla es el relator, yo. Muchas de esas cosas las viví otras no. Pienso que le da cierta unidad al contexto. Los temas son variados. Como yo asumo eso personalmente, ya es un intento de autobiografía. Fue publicado en Quito en Ecuador. En Cuba conocí al gran poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adoum, los dos éramos jurados.

Cuando estudió en Santiago de Chile fue secretario privado de Pablo Neruda durante algunos años. Muy conocido por su famoso libro “Entre Marx y una mujer desnuda” dirigió la versión española del Correo de la Unesco hasta 1987. El también vivía en París y nos hicimos amigos. Un día me preguntó que tenía para publicar. Le entregué “El Pasajero” que había ganado el premio Casa de las Américas. Le interesó y lo enviamos a Quito. Luego empezaron las correcciones de la Editorial y las preguntas sobre las Veinte Variaciones.

El libro comienza con un relato de cuatro páginas que es el número 1, termina con el número 20 que es el mismo relato de cuatro páginas. La pregunta que me hizo el director de la editorial fue porqué repetir. Sin pretender estar a la altura, de las variaciones Goldberg de Sebastian Bach comienzan por un área y terminan por un “Da Capo”. Es exactamente la música, el área y el” Da Capo”.

Solo que el lector que leyó el área es un lector inocente que no conocía las otras variaciones. Lo mismo pasa con aquel que escucha por primera vez las variaciones Goldberg se encontrará con el área al final. El lector leyó el área en forma inocente pero cuando llega al “Da Capo” es mucho menos inocente, lo leerá de manera diferente. Quise tomar ese ejemplo, porque es legible el área, pero es mucho más legible si uno va conociendo la trayectoria.

¿Se ha reconciliado con el Uruguay?

Cuando volvió la democracia, a fines de los 80 volví al Uruguay, lo primero que hice fue ir al Galpón. La gente del Galpón volvía de Méjico, estuvieron varios años exiliados. Me encontré con toda mi gente. Salvo uno o dos que se habían quedado en Méjico. Fui con la intención de quedarme en Uruguay. Tuve una sensación muy extraña, parecía que hubiese cruzado la calle del café de la esquina para saludarlos.

No me preguntaron absolutamente nada sobre mi vida. Habían pasado 20 años complicados para mí. A mí me seguían interesando como grupo, yo quería saber que habían hecho durante todo ese tiempo. Fui a visitar mi barrio cerca del Prado la calle Camino Castro, viví ahí hasta que me casé a los 30 años. La mitad de la gente ya no vivía más en el barrio, el boliche que frecuentaba para jugar al billar lo habían cerrado.

Sentía como si la ciudad no me pertenecía más. Me sentía como intruso. Después fui otras veces a ver a mis amigos Conteris y Miguel Ángel Campodónico. Mónica mi mujer le fascina Montevideo.