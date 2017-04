Algunos minutos después de materializada la victoria ante Chapecoense, Martín Lasarte habló en conferencia de prensa. Uno de los primeros temas que abordó fue la notoria diferencia de rendimiento que tuvo el equipo del partido de Fénix al de anoche, que fue una de sus mejores actuaciones del semestre.

“Llevamos nueve, diez meses de trabajo, y estas cosas a veces pasan. Pocas horas después del partido con Fénix, el equipo dio una muestra del punto de vista del juego, de la intensidad y del físico, que es destacable. Sin ser un partido que pase a la historia, estuvo muy bien. Nos pone en un escalón o dos más arriba de lo que veníamos mostrando en el campeonato local”, manifestó el DT.

Prosiguiendo su análisis, especialmente destinado a la importancia de la victoria y la situación en que quedó el Grupo 7 de la Copa Libertadores tras la disputa de la cuarta fecha, declaró: “Esto es como los partidos bisagra. Cuando las cosas se ponen emocionantes, cada encuentro que viene es el bisagra. Nos pasó en lo local. Hoy teníamos que ganar, y lo único que hicimos fue cumplir con la obligación de hacerlo. Está todo muy entreverado en la tabla. Hay poca diferencia, todos tienen chances, y hay que esperar hasta el final para ver qué sucede”.

El anti “olé”

En cierto momento, el “olé, olé” empezó a bajar de las tribunas del Parque, mientras Nacional dominaba el partido sin problemas. Sin embargo, Martín Lasarte empezó a hacer ademanes para que pararan. Luego, explicó el motivo.

“Entiendo al público, y que queda más lindo decir que lo haga. Pero no me gusta. No creo que esté bueno. El deporte es el deporte, hay que pelearlo a morir y hacer lo posible para conseguir los objetivos, pero con lealtad deportiva”, manifestó.

Consultado sobre si el verdadero Nacional es el del fin de semana pasado ante Fénix o lo es el de anoche con Chapecoense, dijo: “Los dos son el verdadero. Me quedó con el de hoy. Vamos a tratar de aprovechar el tirón. Hay que tratar de no tener dos caras. A veces se gana jugando mal, nadie gana todos de forma excelente. Es bueno que un equipo como el nuestro pueda sacar las cosas adelante incluso jugando mal o con ausencias. No me parece un hecho menor”.

¿Cómo terminaron?

En la recta final, habló sobre el estado sanitario de varios futbolistas. Sobre Fucile, dijo: “A Jorge lo noté con cierta dificultad y con alguna molestia física. No por la lesión, sino por una sobrecarga muscular, por falta de fútbol. Decidimos cambiarlo para que no se genere algo más grave”.

Respecto a Ramírez, señaló: “Kevin estaba con alguna fatiga muscular. Espero que no pase a mayores. Pero es difícil saber la gravedad de esa clase de cosas cuando apenas termina el partido”.

En cuanto a otro de los hombre gol de la noche, declaró: “Lo de Aguirre fue un golpe en la rodilla, pero también creo que fue algo menor”.