El diputado Mahía fue consultado por República Radio acerca de un twitt escrito por él en las últimas horas y cuyo contenido llamó la atención del presidente de la fuerza política Javier Miranda, a raiz de lo cual ambos se reunieron en las últimas horas. El diputado, vicepresidente del FA aclaró que el twitt no se refería ni al presidente del FA ni a ningún sector del FA en particular y que sintetiza cómo, en su opinión, se visualizan las políticas públicas desde la propia fuerza política.

En menos de 140 caracteres, Mahía sintetizó: “Preocupa la marcha de la Economía, no de la Salud, no de la Educación, no de la Seguridad, qué curioso, no?”. Ayer, en República Radio, Mahía manifestó sobre este punto que “es un problema para la izquierda tener una visión hemipléjica de las preocupaciones de las políticas públicas de gobierno”. “No tenemos que considerar ninguna que sea intocable, indiscutible ni caer en el dogma de que las cosas no se discuten, ni tampoco en la locura de discutir todas las cosas”.

Afirmó que hay “otras políticas públicas que a los frenteamplistas nos deberían llamar la atención y ser curiosos que nuestras casi únicas preocupaciones desde la orgánica sean la política económica e inserción internacional”. “Me pregunto, en materia de seguridad pública, ¿no tenemos nada para analizar? tanto de las leyes que proponemos como de la propia gestión; en materia de educación, de salud ¿no tenemos nada para analizar?”.

“Reclamo para mi propia fuerza política que mire con la misma intensidad por ejemplo, el impacto de la inclusión financiera en el almacén del barrio como la reja que tiene ese mismo negocio para vender a determinada hora. Se deben tener las dos miradas y lo digo autocríticamente como vicepresidente del Frente Amplio e igual de responsable de todas y cada una de las políticas que lleva adelante mi gobierno. Desde la pertenencia global vamos a sintonizar mucho más con la gente si ponemos a nuestra fuerza a discutir lo que en el barrio, en la cuadra nos plantean los vecinos”.

“Es tiempo que los frenteamplistas miremos con atención a todos los descontentos, y no todos tienen las mismas razones para estarlo con algunas situaciones de gobierno o de la fuerza política. Algunas son contrapuestas. Deberemos entonces apelar a generar consenso para fijar la línea política”.

“Buena fe”

El vicepresidente del Frente Amplio dijo también que “el principio de buena fe es clave en esto como en cualquier orden de la vida” y señaló que “lo que nosotros agregamos en este proyecto es un criterio para todo el Estado y que ésa sea una línea de transparencia en la función pública”.

Rendición de Cuentas: “discusión ordenada”

Sobre la Rendición de Cuentas, Mahía destacó que la discusión se encuentra “más ordenada” lo que tal vez obedezca a que “el año que viene tendrá otra etapa”. “Cuando el gobierno decide hacer una Rendición de Cuentas por un año y no por el resto del período tiene la ventaja de dar una señal más de certeza, de control y de definición”, afirmó.

“Creo que influyó mucho la decisión del presidente Tabaré Vázquez de pedirle a la fuerza política que planteara los lineamientos de la Rendiciónde Cuentas” porque “él marcó los tiempos de presentación de la Rendición de Cuentas, luego se hizo una discusión con los ministros, se presentó al FA el proyecto final y después a la bancada del FA”.

“Creo que ese ordenamiento generó un mejor tratamiento del proyecto y ni que hablar de que hay un contexto distinto, ya que no ignoro que en Diputados tenemos 49 votos firmes, cuando antes teníamos 50. Todavía está por verse artículo por artículo el producto final”, indicó.