La salida de Victorino dejó un gusto amargo para el entrenador de Nacional, Martín Lasarte quien cuando concluyó el Uruguayo Especial “lo primero que planteamos fue, vamos a renovarle a Mauricio”, dijo, pero esto no pasó. “No sé si se dejó pasar el tiempo o qué, pero no se debió llegar a esta instancia; de la negociación cuando me decían ‘vamos encaminados’, sí pero no está concretada”, señaló el DT, molesto con la ida del zaguero.

El panorama era muy bueno, la mayoría de los campeones uruguayos se mantenían en el equipo pensando en jugar la Copa y el Uruguayo 2017, y lo único que restaba era la renovación de Mauricio Victorino. Pero esto último no pasó, sacudió toda planificación y si finalmente se concreta además la partida de Diego Polenta el club perderá a sus dos zagueros titulares, quienes además son sus dos capitanes.

“Es un dolor de cabeza, no hay mejor definición que esa. Desde ayer que este tema me tiene complicado”, dijo Martín Lasarte en el programa Quiero Fútbol de Sport 890 al respecto de la salida de Mauricio Victorino. “Esta situación nos pone en un lugar muy complicado. Lo más difícil es armar la estructura, teníamos un montón de cosas establecidos, pero si se concreta lo de Polenta nos quedamos sin los dos zagueros centrales titulares”, agregó.

Si bien hoy arrancará la pretemporada tricolor con Polenta en Los Céspedes, Lasarte no cuenta con el capitán debido a que ya informó que de salir una oferta concreta del exterior donde cubra lo que pretenda tanto económica como deportivamente se marchará. “Nunca pensé que los dos se podían ir. Esto es así, si se va uno viene uno, si se va el otro, viene uno, pero si se van dos ya no alcanza con dos.

Es difícil acceder a jugadores del nivel de ellos, otros se ve que lo ven de otra manera. Un jugador dijo una vez a veces se los valora mas desde afuera que desde nuestro país”, dijo el entrenador preocupado por cómo queda el equipo. Además agregó volviendo a la situación de Victorino: “A veces a los futbolistas, uno jugó, le gusta sentirse querido, importante, es lógico. No se si dejó pasar el tiempo o qué, pero no se debió llegar a esta instancia”.

El DT mostró su malestar con el manejo de los directivos, ya que no cumplieron con su principal petición: “De la negociación, cuando me decían ‘vamos encaminados’, si pero no está concretada. Cuando nos reunimos pos campeonato lo primero que planteamos fue, vamos a renovarle a Mauricio. Y desde ahí, con eso logado, después encaminarnos a nuevas instancias (pensando en nuevas altas). Se piensa que se negocia con el futbolista pero aparece una propuesta para el jugador que es muy buena y cambia todo”.

El técnico tricampeón uruguayo señaló después del Uruguayo Especial tener la ilusión de ganar la Copa; reflexionando sobre el manejo que derivó en la salida de Victorino y las chances de ganar una copa internacional dijo: “Estas cosas son las que no nos deberían pasar. Envidiamos y hablamos que equipos llevan tiempo preparándose, y acá es muy difícil, es muy complicado. Ahora lo complicado es que uno decía o esperaba que era viable que se te vaya Espino, Kevin (Ramírez), Romero (todos jugadores que en el club tienen sustitutos) que son jóvenes, pero no un jugador de experiencia de 34 años. Esto hace que nuestra competencia sea limitada”.