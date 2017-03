Nacional está en obras en la Atilio García para mejorar el Parque Central, pero como consecuencia de esto en las adyacencias a la tribuna hay mucho escombro, varillas y maderas lo cual para el veedor del partido que no se jugó ante River Plate “es riesgoso” para los espectadores y los que van a trabajar.

Los dirigentes tricolores, que hicieron lo imposible para no cerrar su estadio durante las obras, deberán buscar alguna alternativa para no volver a pasar zozobras como las que pasa hoy, corriendo el riesgo de perder puntos, tener algún partido a puertas cerradas o sufrir multas económicas.

“Se podría decir que es riesgoso”

La función en general de un veedor inicia con la participación previa a un partido de la reunión que mantienen los jefes de seguridad de los clubes protagonistas del encuentro en cuestión, con el Ministerio del Interior, la seguridad de la AUF y la Republicana. En esa reunión se determinan las pautas con la que se deben cumplir en la previa, durante y tras el final del partido para que no haya inconveniente alguno.

Los veedores (que trabajan de forma honoraria) desde antes que inicien los partidos hasta el cierre de la jornada recorren todo el estadio analizando si los puntos acordados anteriormente se cumplen. Finalizado el encuentro, con tiempo, realizan un informe, tras llenar una planilla, indicando si lo anteriormente señalado, además de sumar aspectos positivos y negativos de cara a juegos venideros.

El partido que no se jugó entre Nacional y River Plate contó con la presencia de Alexis Bellati como veedor. Entrevistado por la 1010 am, él dijo que: “El origen del insuceso fue por motivo del intento de ingreso de un parcial de Nacional en el sector C de la Atilio García”.

Esto deja claro que ingresar al Parque Central sin localidades es viable, pero al encontrarse con el funcionario de recaudación que es quien se encargaba de derivar a los hinchas al sector de la tribuna al que iban, “lo quiso detener pero el parcial lo empujó y eso provocan las lesiones del funcionario”.

Respondiendo sobre si los accesos a la tribuna Atilio García hoy son riesgosos debido a que el Parque Central está en obras para su ampliación y remodelación, Alexis Bellati fue contundente asegurando que “si, se podría decir que es riesgoso si bien Nacional cuenta con un equipo de seguridad elevado que venían controlando todo muy buen hasta que pasó lo que pasó”, dijo apoyando el funcionamiento de la seguridad tricolor.

De todas formas dejó en claro que “muchos hinchas ingresaron de forma ilícita, un intento fallido generó ese incidente” que terminó en la agresión al funcionario, factor clave para que la Intergremial decidiera que el encuentro no se llevaría a cabo”.

A la vista

Las declaraciones del veedor abrieron las especulaciones sobre cómo se encuentran las adyacencias a la Atilio García. ¿Es viable el acceso para hinchas que no tienen localidades? ¿Hay elementos que los delincuentes pueden usar para dañar alguna persona que esté trabajando o haya ido a ver el encuentro? La respuesta para ambas preguntas es que sí.

Si bien desde afuera del Parque Central, caminando por atrás de la tribuna Atilio García, queda a las claras que el ingreso para quien se quiere meter de forma incorrecta es viable, el encuentro entre Boston River y Comerciantes Unidos de la pasada jornada por la Sudamericana fue la excusa perfecta para poder ver como en realidad se encontraba todo.

Acceder parece viable, si bien hay que sortear un tejido de púas, pero lo preocupante son las cantidad de piedras, escombro, varillas y maderas que hay en los alrededores. Ante esto Nacional deberá encontrar una solución para no volver a tener más inconvenientes que le pueden traer de cara al futuro perdida de unidades, cierren de cancha y multas económicas.